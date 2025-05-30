Выплаченная министрам зарплата в прошлом году выросла на десятки тысяч евро

Как свидетельствуют поданные политиками декларации, фактически выплаченная министрам зарплата была больше, поскольку на размер выплачиваемого вознаграждения влияет не только установленная законом оплата труда, но и отпускные, социальные гарантии и другие факторы.

В этом году номинальная месячная зарплата министров достигла 7670 евро, а в следующем году она предположительно составит 8089 евро до уплаты налогов.

Пропорционально наибольший рост зарплаты в прошлом году произошел на посту министра иностранных дел. В 2023 году эту должность занимали нынешний президент Латвии Эдгар Ринкевич и Кришьянис Кариньш. Они указали в декларациях, что получили в виде зарплаты соответственно 59 086 евро и 30 003 евро, или в общей сложности 89 089 евро.

Кариньш занимал пост министра иностранных дел до 10 апреля 2024 года, позже его сменила Байба Браже. По данным Госканцелярии, оба министра в прошлом году суммарно заработали 107 223 евро, что на 20,3% больше, чем в 2023 году. Однако в 2023 году несколько месяцев правительство работало без министра иностранных дел.