От звезды "Евровидения" до легенды 90-х: новинки Laima Rendezvous Jūrmala 2025

С 25 по 27 июля в жемчужине Балтийского побережья - концертном зале "Дзинтари" - вновь прозвучат лучшие голоса и самые любимые песни в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025. Этот музыкальный праздник, ставший летней традицией, объединяет искусство, элегантность и яркие эмоции, превращая каждый вечер в незабываемое событие.
Этим летом фестиваль представит еще трех ярких артистов, каждый из которых выйдет на сцену со своим собственным творческим взглядом и индивидуальным стилем. Их выступления раскроют многогранность современной музыки - от проникновенных баллад до энергичных хитов.
Олег Кензов - популярный украинский певец и автор песен, который завоевал сердца миллионов благодаря своей неподдельной искренности и яркой харизме. Его главные хиты, такие как "По кайфу" и "#ракетабомбапетарда", давно стали саундтреком жизни его поклонников. Каждое его выступление - это энергетический заряд и приглашение в мир настоящих эмоций.
Николай Трубач - исполнитель, чьи знаковые песни "Лодочка" и "Пять минут" находят отклик в сердцах слушателей и до сих пор звучат актуально. Его выступления всегда пронизаны душевностью и неподдельной теплотой, что создает атмосферу доверия и искреннего диалога с публикой.
ALIKA - яркая молодая звезда из Эстонии, чей мощный и чувственный вокал не оставляет равнодушным. Победительница Estonian Idol и представительница Эстонии на "Евровидении-2023", она покорила Европу своим хитом Bridges и уверенно продолжает путь к международному признанию. Синглы C’est La Vie и Virmalised в исполнении певицы демонстрируют ее многогранный талант и способность сочетать жанры - от баллад до энергичных поп-треков.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala с 2015 года по праву считается одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета в Латвии. В течение трех дней на сцене "Дзинтари" выступают артисты из разных стран, представляющие разные музыкальные направления, даря публике живое исполнение в сопровождении оркестра. Теплая атмосфера, неповторимые дуэты, высокий художественный уровень и международная программа делают этот фестиваль уникальным и неотъемлемой частью латвийского лета.
Билеты на Laima Rendezvous Jūrmala 2025 доступны в сети Biļešu Serviss. Владельцам VIP-билетов предоставляются особые привилегии: лучшие места в зале, отдельный вход и доступ к эксклюзивным afterparty фестиваля. Дополнительная информация: +371 26645333.
До встречи в "Дзинтари" - на главном музыкальном событии лета Laima Rendezvous Jūrmala 2025!
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