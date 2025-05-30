От звезды "Евровидения" до легенды 90-х: новинки Laima Rendezvous Jūrmala 2025

Этим летом фестиваль представит еще трех ярких артистов, каждый из которых выйдет на сцену со своим собственным творческим взглядом и индивидуальным стилем. Их выступления раскроют многогранность современной музыки - от проникновенных баллад до энергичных хитов.

Олег Кензов - популярный украинский певец и автор песен, который завоевал сердца миллионов благодаря своей неподдельной искренности и яркой харизме. Его главные хиты, такие как "По кайфу" и "#ракетабомбапетарда", давно стали саундтреком жизни его поклонников. Каждое его выступление - это энергетический заряд и приглашение в мир настоящих эмоций.

Николай Трубач - исполнитель, чьи знаковые песни "Лодочка" и "Пять минут" находят отклик в сердцах слушателей и до сих пор звучат актуально. Его выступления всегда пронизаны душевностью и неподдельной теплотой, что создает атмосферу доверия и искреннего диалога с публикой.

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