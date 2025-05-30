Видео Водитель BMW изображает "полицейского", а потом пытается наехать на пешеходов

Полиция Иецавы получила сообщение, что улице движется автомобиль BMW, оборудованный синими и красными проблесковыми маячками, выдавая себя за спецтранспорт.

Водитель вел себя агрессивно - он попытался наехать на группу молодых людей, шедших вдоль обочины. У очевидцев возникло подозрение, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, что могло объяснить его действия.

Далее дело было передано в ведение Государственной полиции. Был начат административный процесс, поскольку зафиксировано, что автомобиль оснащен элементами, имитирующими проблесковые маячки. Передвижение по дороге на таком транспортном средстве считается серьезным нарушением.

Правила дорожного движения запрещают участие в движении транспортных средств, оборудованных специальными устройствами, которые могут ввести в заблуждение других участников дорожного движения.

Можно сказать, что в последнее время не наблюдается роста подобных нарушений. В среднем в год фиксируется около трех таких случаев, когда в поле зрения Государственной полиции попадают автомобили, которые либо были намеренно оборудованы, либо это бывший спецтранспорт из других стран ЕС, ввезенные и приобретенные частными лицами. Чаще всего водители либо не знают, либо не задумываются о том, что такие автомобили могут вводить в заблуждение других участников движения.

Приобрести проблесковые маячки тем, кто делает это осознанно, довольно просто - в интернет-магазинах их средняя цена около 20 евро. Однако штраф за имитацию спецтранспорта может заставить задуматься, стоит ли так выделяться. Водителю грозит штраф от 140 до 430 евро.

Если вы на улице замечаете автомобиль, который по окраске или проблесковым маячкам имитирует транспорт спецслужб, об этом необходимо незамедлительно сообщить в полицию.

Видео: Сюжет программы Degpunktā