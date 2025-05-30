Из-за угрозы наводнения Ливанское самоуправление просит открыть шлюзы

Продолжительные и интенсивные дожди в последние дни привели к целому ряду проблем. В самоуправление поступает информация о затопленных территориях, включая дороги и улицы. Уже второй день в краю работают технические службы, чтобы устранить последствия дождей - откачивают воду, прочищают водопропускные трубы и канавы.

Также самоуправление обратилось к владельцу Страумской ГЭС с просьбой открыть шлюзы на реке Дубна до минимального уровня в водохранилище.

"Это помогло бы существенно уменьшить угрозу для имущества жителей края", - отметили в самоуправлении.

Как сообщила агентству LETA представитель Latvijas valsts ceļi Анна Кононова, затоплен и закрыт для движения на 13,2 километре участок автодороги Илуксте-Илзе-Витушки (V702). Объезд возможен по автодорогам Бебрене - Шедере - Горбуновка (V699) и Свенте - граница с Литвой (Субате) (P70).