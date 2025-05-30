Skip to footer
Пт, 30.05.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

PTAC: более половины электросамокатов в Латвии не соответствуют нормативам

Электросамокат

Центр по защите прав потребителей (PTAC) в ходе проведенных в прошлом году проверок установил, что 56% электрических самокатов и 28% электрических велосипедов не соответствуют нормативным требованиям, сообщили агентству LETA в PTAC.

В прошлом году PTAC реализовал проект по надзору за электрическими самокатами и электрическими велосипедами, в рамках которого были проверены 135 моделей транспортных средств.

В результате надзорных мероприятий были выявлены различные проблемы, в том числе один из предпринимателей не смог предоставить декларацию соответствия Европейской комиссии (ЕК), не была подтверждена оценка соответствия, а инструкция по эксплуатации не была на латышском языке.

До начала проверок PTAC призвал предпринимателей пересмотреть и обеспечить потребителей необходимой информацией о транспортных средствах, а также убедиться в их соответствии нормативным требованиям.

Во всех случаях, когда были выявлены несоответствия, предприниматели добровольно предприняли корректирующие действия - соответствующие транспортные средства были выведены с латвийского рынка.

Также PTAC напоминает, что не все электрические самокаты, продаваемые в Латвии, могут участвовать в дорожном движении - Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) может отказать в их регистрации.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх