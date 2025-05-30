PTAC: более половины электросамокатов в Латвии не соответствуют нормативам

В прошлом году PTAC реализовал проект по надзору за электрическими самокатами и электрическими велосипедами, в рамках которого были проверены 135 моделей транспортных средств.

В результате надзорных мероприятий были выявлены различные проблемы, в том числе один из предпринимателей не смог предоставить декларацию соответствия Европейской комиссии (ЕК), не была подтверждена оценка соответствия, а инструкция по эксплуатации не была на латышском языке.

До начала проверок PTAC призвал предпринимателей пересмотреть и обеспечить потребителей необходимой информацией о транспортных средствах, а также убедиться в их соответствии нормативным требованиям.

Во всех случаях, когда были выявлены несоответствия, предприниматели добровольно предприняли корректирующие действия - соответствующие транспортные средства были выведены с латвийского рынка.

Также PTAC напоминает, что не все электрические самокаты, продаваемые в Латвии, могут участвовать в дорожном движении - Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) может отказать в их регистрации.