PTAC: более половины электросамокатов в Латвии не соответствуют нормативам

Центр по защите прав потребителей (PTAC) в ходе проведенных в прошлом году проверок установил, что 56% электрических самокатов и 28% электрических велосипедов не соответствуют нормативным требованиям, сообщили агентству LETA в PTAC.
В прошлом году PTAC реализовал проект по надзору за электрическими самокатами и электрическими велосипедами, в рамках которого были проверены 135 моделей транспортных средств.
В результате надзорных мероприятий были выявлены различные проблемы, в том числе один из предпринимателей не смог предоставить декларацию соответствия Европейской комиссии (ЕК), не была подтверждена оценка соответствия, а инструкция по эксплуатации не была на латышском языке.
До начала проверок PTAC призвал предпринимателей пересмотреть и обеспечить потребителей необходимой информацией о транспортных средствах, а также убедиться в их соответствии нормативным требованиям.
Во всех случаях, когда были выявлены несоответствия, предприниматели добровольно предприняли корректирующие действия - соответствующие транспортные средства были выведены с латвийского рынка.
Также PTAC напоминает, что не все электрические самокаты, продаваемые в Латвии, могут участвовать в дорожном движении - Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) может отказать в их регистрации.
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