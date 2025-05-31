Учеба в США: почему Трамп против иностранных студентов

Даже временная приостановка выдачи новых виз для студентов, желающих учиться в США, может иметь серьезные последствия для экономики и заставит многих задуматься, стоит ли делать карьеру в Америке.
Государственный департамент США приостановил обработку студенческих виз после распоряжения госсекретаря Марко Рубио. Это одна из мер администрации Дональда Трампа по ограничению иммиграции в Соединенные Штаты. "Госдепартамент в настоящий момент изучает действующие процедуры проверки лиц, подавших заявления на студенческие визы и желающих приехать в рамках студенческих обменов, и на основе этого планирует выпустить руководство по расширенной проверке заявителей, в том числе в социальных сетях", - говорится в сообщении ведомства, впервые опубликованном изданием Politico.
Нынешнее решение Госдепартамента - лишь часть более масштабных мер по проверке лиц, прибывающих в США. После вступления Трампа в должность, администрация США в феврале распорядилась задерживать и депортировать мигрантов, а также отказала во въезде в страну множеству людей, даже в качестве туристов, что побудило другие страны обновить свои рекомендации по поездкам в США.
Наряду с этим американские власти пытаются выявлять и арестовывать или выдворять из страны студентов, участвовавших в политических акциях на территории университетских кампусов, особенно протестов против войны Израиля в секторе Газа. Попытки учебных заведений противодействовать мерам администрации Трампа были встречены заморозкой грантов и сокращением их финансирования.
В марте США аннулировали более 300 виз, при этом Рубио заявил, что их хотели получить студенты, которые занимались "деятельностью, противоречащей нашим национальным интересам и нашей внешней политике".
Иностранные студенты приносят США миллиарды долларов
Более 1,1 миллиона иностранных студентов прибыли в Соединенные Штаты в 2023-24 учебном году, из них около 30% приехали из Индии, а 25% - из Китая. По данным всемирной ассоциации преподавателей системы высшего образования (NAFSA), в 2023-24 учебном году иностранные студенты принесли экономике США 43,8 млрд долларов (42,8 млрд евро).
В своем заявлении глава NAFSA Фанта Ав описала приостановку выдачи виз как "еще одну ошибочную и глубоко тревожную атаку на иностранных студентов, пополнившую длинный список, включающий их аресты, аннулирование виз, прекращение действия программы студенческих обменов SEVIS и угрозу возможного поступления в определенные учебные заведения США".
Ограничение на выдачу виз заставило иностранных студентов беспокоиться о том, что у них может не быть возможности трудоустройства или учебы в США. Экономист по вопросам миграции в Университете Джорджа Мейсона Майкл Клеменс считает, что даже короткий перерыв в приеме заявлений на студенческие визы может иметь серьезные косвенные последствия по всей Америке.
"Пауза чрезвычайно разрушительна, она создает атмосферу крайней неопределенности для студентов, которые планируют сделать огромные инвестиции, приехав учиться в Соединенные Штаты", - сказал Клеменс DW. По его словам, во многих штатах университетская система является либо крупнейшим работодателем, как в штате Алабама, либо одним из крупных, поэтому потеря иностранных студентов подорвет потенциал новых стартапов и американских инноваций.
"15% наиболее быстрорастущих стартапов, финансируемых венчурным капиталом в Америке, со всеми рабочими местами, инвестициями и технологическими изменениями, которые они стимулируют, зависят от иностранных студентов", - отметил экономист.
Приостановка выдачи студенческих виз может также ударить по местной экономике, будь то занятость в летний период или наличие клиентов для поддержки местного бизнеса и рабочих мест. Клеменс обеспокоен тем, что серьезное сокращение числа студентов парализует маленькие города Америки.
По его словам, длительные последствия потери Соединенными Штатами статуса главной точки, которая привлекает таланты со всего мира, каковой они были на протяжении нескольких поколений, будут ощущаться в каждом сельском и городском уголке страны, и им не удастся избежать этих последствий.
Действия властей разрушают репутацию системы образования в США
Справедливость предупреждения Клеменса о долгосрочных последствиях для репутации Америки как предпочтительного места получения высшего образования в мире уже ощущается.
Рухам Манзур учился в США и сейчас возглавляет в Бангладеш консалтинговую фирму Maces, которая консультирует будущих студентов по поиску учебных заведений по всему миру. "Я прекрасно провел там время, я считаю, что в США я нашел себя. У меня очень большая симпатия к американскому образованию, я думаю, что оно - одно из лучших в мире. Поэтому очень больно смотреть на то, что сейчас происходит", - сказал Манзур. По его словам, все меньше студентов теперь приходят и говорят: "Я хочу поехать в США", и гораздо больше молодых людей будут воздерживаться от подачи заявлений в американские университеты.
Другие сталкиваются с неопределенностью, решая, как выстраивать свою карьеру. Ашиш Майлк - один из миллионов иностранных ученых, которые прошли обучение в США, побывав там по программе студенческого обмена. Теперь он работает в Эдинбургском университете. По его словам, новости из США заставят задуматься многих студентов о том, что им может предложить эта страна, поскольку "их будущее под угрозой". По мнению Майлка, действия администрации Трампа по сокращению исследовательских грантов также оставят иностранных студентов, которые полагаются на визы, неуверенными в своих долгосрочных перспективах в США.
Давление на вузы для отказа от приема иностранных студентов
Приостановка дипломатическими миссиями собеседований по новым заявлениям на визы для учебы и студенческого обмена в США происходит на фоне продолжающегося конфликта с высшими учебными заведениями страны, в частности, с Гарвардским университетом. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм 22 мая запретила этому университету принимать на обучение иностранных студентов, обвинив вуз "в поощрении насилия и антисемитизма", а также в сотрудничестве с Коммунистической партией Китая".
Ранее, в середине апреля, Трамп заморозил федеральные гранты для Гарвардского университета на 2,2 млрд долларов. Для их разморозки от вуза потребовали разработать систему для отказа в обучении иностранцев, "враждебно настроенных к американским ценностям и институтам", а также провести с привлечением посторонних экспертов аудит существующих программ на предмет антисемитизма и других форм разжигания ненависти. Как сообщали СМИ, администрация Трампа обвинила в продвижении "леволиберальной" идеологии еще 60 вузов.
Федеральный суд США в Бостоне 29 мая на неопределенный срок заблокировал распоряжение администрации Трампа о запрете Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Белый дом пока не сможет аннулировать сертификат, позволявший вузу осуществлять программу студенческого обмена и приема иностранных студентов - Student and Exchange Visitor Program (SEVP). Однако окончательное решение по делу не вынесено, судебные разбирательства продолжаются.
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