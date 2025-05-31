Учеба в США: почему Трамп против иностранных студентов

По его словам, длительные последствия потери Соединенными Штатами статуса главной точки, которая привлекает таланты со всего мира, каковой они были на протяжении нескольких поколений, будут ощущаться в каждом сельском и городском уголке страны, и им не удастся избежать этих последствий.

Действия властей разрушают репутацию системы образования в США

Рухам Манзур учился в США и сейчас возглавляет в Бангладеш консалтинговую фирму Maces, которая консультирует будущих студентов по поиску учебных заведений по всему миру. "Я прекрасно провел там время, я считаю, что в США я нашел себя. У меня очень большая симпатия к американскому образованию, я думаю, что оно - одно из лучших в мире. Поэтому очень больно смотреть на то, что сейчас происходит", - сказал Манзур. По его словам, все меньше студентов теперь приходят и говорят: "Я хочу поехать в США", и гораздо больше молодых людей будут воздерживаться от подачи заявлений в американские университеты.