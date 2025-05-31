Остапенко проиграла в третьем круге Открытого чемпионата Франции

Остапенко, занимающая 21-е место в рейтинге WTA и под этим номером посеянная в основной сетке, проиграла свой матч третьего круга 2-6, 2-6 Елене Рыбакиной из Казахстана (11-е место WTA), посеянной под 12-м номером.

Латвийская теннисистка заработала 130 рейтинговых очков WTA за выход в третий круг.

В первом круге Остапенко обыграла россиянку Полину Кудерметову (58-е место WTA) 5-7, 6-0, 6-2, а во втором - американку Каролин Доулхайд (66-е место WTA) 5-7, 6-3, 6-3.

Рыбакина, в свою очередь, обыграла аргентинку Хулию Риеру (WTA 202) 6-1, 4-6, 6-4 и американку Иву Йович (WTA 129) 6-3, 6-3.

В этом сезоне латвийская теннисистка выиграла 15 матчей и проиграла 12, а также победила на турнире серии WTA 500 в Штутгарте. На счету Рыбакиной 26 побед в 35 матчах этого сезона.

27-летняя Остапенко 11-й раз играет в Открытом чемпионате Франции и 10-й раз подряд - в основной сетке. В 2017 году она выиграла Открытый чемпионат Франции, добившись одного из величайших успехов в истории латвийского спорта, но с тех пор на парижских кортах не проходила дальше третьего круга. В прошлом году Остапенко дошла до второго круга.

Открытый чемпионат Франции - второй турнир Большого шлема в сезоне.