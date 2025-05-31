Видео Миллионы пчел сбежали из перевернувшегося грузовика в США

Авария произошла на северо-западе штата Вашингтон. На дороге перевернулся полуприцеп с пчелиными ульями.

"250 миллионов пчел теперь на свободе", - сообщил шериф округа Уэтком в социальных сетях и порекомендовал избегать местности, где произошло ЧП.

🚨🚦🐝 The strangest traffic jam: A quarter of a billion bees escape to freedom after a truck overturns in #Washington!pic.twitter.com/6VWQ5sK1Qw #USA

🔊 Whatcom County Police in Washington state announced that a truck transporting approximately 250 million bees overturned,… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 31, 2025

Дороги в этом районе, расположенном в 48 километрах от Ванкувера, недалеко от канадской границы, были перекрыты, пока специалисты по пчелам помогали ликвидировать последствия аварии.

Пчеловоды обычно занимаются только производством меда, но многие из них сдают свои ульи в аренду землевладельцам, которым пчелы нужны для опыления сельскохозяйственных культур.