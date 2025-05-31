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Alexandra Nekrasova
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Видео Миллионы пчел сбежали из перевернувшегося грузовика в США

Пчелы.

В США в результате аварии с грузовиком 250 миллионов пчел оказались на свободе, предупредила полиция в пятницу, 30 мая.

Авария произошла на северо-западе штата Вашингтон. На дороге перевернулся полуприцеп с пчелиными ульями.

"250 миллионов пчел теперь на свободе", - сообщил шериф округа Уэтком в социальных сетях и порекомендовал избегать местности, где произошло ЧП.

Дороги в этом районе, расположенном в 48 километрах от Ванкувера, недалеко от канадской границы, были перекрыты, пока специалисты по пчелам помогали ликвидировать последствия аварии.

Пчеловоды обычно занимаются только производством меда, но многие из них сдают свои ульи в аренду землевладельцам, которым пчелы нужны для опыления сельскохозяйственных культур.

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