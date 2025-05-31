Видео Миллионы пчел сбежали из перевернувшегося грузовика в США

В США в результате аварии с грузовиком 250 миллионов пчел оказались на свободе, предупредила полиция в пятницу, 30 мая.
Авария произошла на северо-западе штата Вашингтон. На дороге перевернулся полуприцеп с пчелиными ульями.
"250 миллионов пчел теперь на свободе", - сообщил шериф округа Уэтком в социальных сетях и порекомендовал избегать местности, где произошло ЧП.
🚨🚦🐝 The strangest traffic jam: A quarter of a billion bees escape to freedom after a truck overturns in #Washington!pic.twitter.com/6VWQ5sK1Qw #USA— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 31, 2025
🔊 Whatcom County Police in Washington state announced that a truck transporting approximately 250 million bees overturned,…
Дороги в этом районе, расположенном в 48 километрах от Ванкувера, недалеко от канадской границы, были перекрыты, пока специалисты по пчелам помогали ликвидировать последствия аварии.
Пчеловоды обычно занимаются только производством меда, но многие из них сдают свои ульи в аренду землевладельцам, которым пчелы нужны для опыления сельскохозяйственных культур.
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