"Это безумие!" Спортсмен из Латвии может лишиться олимпийской карьеры из-за пикантных постов

В последние дни в центре внимания британского спортивного сообщества оказался уроженец Латвии, талантливый молодой гребец-слаломист Курт Адамс Розенталс. В настоящее время в отношении него ведется расследование, хоть и не связанное с дисциплинарным взысканием. Сам Розенталс описывает произошедшее как "безумие".
22-летний спортсмен успешно шел к своей цели. В 2022 году латыш был принят в программу британской государственной гребной организации PaddleUK, которая поддерживает молодых спортсменов с олимпийскими амбициями. И уже через год Розенталс оправдал ожидания, став вице-чемпионом мира U-23 в каноэ-одиночке.