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"Это безумие!" Спортсмен из Латвии может лишиться олимпийской карьеры из-за пикантных постов

Перевод: rus.tvnet.lv
Курт Адам Розенталс.

В последние дни в центре внимания британского спортивного сообщества оказался уроженец Латвии, талантливый молодой гребец-слаломист Курт Адамс Розенталс. В настоящее время в отношении него ведется расследование, хоть и не связанное с дисциплинарным взысканием. Сам Розенталс описывает произошедшее как "безумие".

22-летний спортсмен успешно шел к своей цели. В 2022 году латыш был принят в программу британской государственной гребной организации PaddleUK, которая поддерживает молодых спортсменов с олимпийскими амбициями. И уже через год Розенталс оправдал ожидания, став вице-чемпионом мира U-23 в каноэ-одиночке.

Однако в апреле этого года его мечтам был нанесен серьезный удар, когда ему позвонил представитель PaddleUK...

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