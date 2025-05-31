"Это безумие!" Спортсмен из Латвии может лишиться олимпийской карьеры из-за пикантных постов

22-летний спортсмен успешно шел к своей цели. В 2022 году латыш был принят в программу британской государственной гребной организации PaddleUK, которая поддерживает молодых спортсменов с олимпийскими амбициями. И уже через год Розенталс оправдал ожидания, став вице-чемпионом мира U-23 в каноэ-одиночке.