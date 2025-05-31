Стало известно, сколько человек в последние годы поменяли имя после смены пола

Чаще всего - в 1 273 случаях - имя меняли из-за того, что оно затрудняло интеграцию человека в общество, но были и другие причины, например, в семи случаях такое решение было обусловлено сменой пола человека.

В 2019 году сменили имя 205 человек - 46 мужчин и 159 женщин. В том числе 150 человек сменили имя, потому что оно затрудняло интеграцию в общество, 50 человек хотели добавить второе имя к имени, данному при рождении, а трое сменили пол. В двух случаях в 2019 году один или оба родителя несовершеннолетнего были осуждены за совершение умышленного, тяжкого или особо тяжкого преступления.

В 2020 году имя сменили 216 человек - 56 мужчин и 160 женщин. В 165 случаях имя было изменено из-за того, что оно затрудняло интеграцию в общество, 48 человек хотели добавить второе имя к имени, полученному при рождении, и один человек изменил свой пол. В двух случаях один или оба родителя несовершеннолетнего были осуждены за совершение умышленного, тяжкого или особо тяжкого преступления.