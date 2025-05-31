Треть учеников Риги не справляются с латышским языком

На прошлой неделе на заседании Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы представители профильного Департамента образования, культуры и спорта (IKSD) отчитались о ходе реализации перехода на латышский язык обучения в 2024/2025 учебном году.

Как сообщили представители департамента, в 100% случаев занятия в школах действительно велись на латышском языке, и учебные материалы также на 100% были исключительно на латышском.

Однако выяснилось, что хотя в 71% случаев ученики могли общаться на латышском языке на приемлемом уровне, в оставшихся 29% их коммуникативные навыки были значительно ниже ожидаемых для второго года реализации языковой реформы.

Кроме того, проверяющие констатировали, что лишь в 65% случаев учителя использовали стратегии и приемы, направленные на активизацию общения и изучения языка, что способствует улучшению языковых навыков учеников.

При этом тревожит тот факт, что в 40% случаев уроки имели ярко выраженный фронтальный характер или были "ориентированы на педагога", что не позволяло ученикам достаточно активно участвовать в занятиях.