Треть учеников Риги не справляются с латышским языком

В 29% случаев навыки коммуникации учеников школ Риги на латышском языке оказались ниже ожидаемого уровня, несмотря на то, что уже второй год продолжается переход на обучение на латышском языке. Такие выводы сделаны по итогам проведенных проверок в учебных заведениях.
На прошлой неделе на заседании Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы представители профильного Департамента образования, культуры и спорта (IKSD) отчитались о ходе реализации перехода на латышский язык обучения в 2024/2025 учебном году.
Как сообщили представители департамента, в 100% случаев занятия в школах действительно велись на латышском языке, и учебные материалы также на 100% были исключительно на латышском.
Однако выяснилось, что хотя в 71% случаев ученики могли общаться на латышском языке на приемлемом уровне, в оставшихся 29% их коммуникативные навыки были значительно ниже ожидаемых для второго года реализации языковой реформы.
Кроме того, проверяющие констатировали, что лишь в 65% случаев учителя использовали стратегии и приемы, направленные на активизацию общения и изучения языка, что способствует улучшению языковых навыков учеников.
При этом тревожит тот факт, что в 40% случаев уроки имели ярко выраженный фронтальный характер или были "ориентированы на педагога", что не позволяло ученикам достаточно активно участвовать в занятиях.
Также выяснилось, что лишь в 25% просмотренных уроков педагоги давали ученикам адекватную и достаточную обратную связь. В результате большинство учащихся не получали от учителей и одноклассников достаточного формативного оценивания своей работы.
Несмотря на выявленные сложности, оценка первых шести месяцев текущего учебного года показывает, что качество управления изменениями в образовательных учреждениях в целом улучшилось по сравнению с 2023/2024 учебным годом.
По результатам проведенного мониторинга 88% образовательных учреждений Риги получили оценки "хорошо" или "очень хорошо".
Как сообщают в Рижской думе, одним из основных вызовов на следующий год станет обеспечение стабильного использования государственного языка в многоязычной среде.
Хотя во время учебных мероприятий используется государственный язык, в повседневном общении между детьми часто звучат другие языки. Часть родителей также недостаточно осведомлена о сути и значении перехода на латышский язык, что затрудняет сотрудничество между родителями и педагогами дошкольных учреждений, подчеркивают в муниципалитете.
В учебном году 2024/2025 переход на обучение на латышском языке в Риге обеспечивали 44 муниципальные школы, в которых училось 17 558 учеников 1-х, 2-х, 4-х, 5-х, 7-х и 8-х классов. При этом 29 школ ранее уже имели опыт реализации программ на латышском языке для учеников национальных меньшинств еще до начала реформы.
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