Еврокомиссия проверяет крупнейшие порносайты на защиту детей от взрослого контента

Объектами проверки стали сайты Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos. Еврокомиссия предъявляет им обвинения в том, что они не предприняли достаточных мер, чтобы не допустить доступа детей к содержанию для взрослых, размещенному на этих платформах.

Защита несовершеннолетних от просмотра порнографического контента является ключевым аспектом Закона о цифровых услугах Европейского союза, который вступил в силу в 2022 году и распространяется на все онлайн-платформы, действующие на территории ЕС.

"Онлайн-платформы обязаны следить за тем, чтобы права и интересы детей являлись ключевым фактором при разработке и функционировании их сервисов", - говорится в официальном заявлении Европейской комиссии. В заявлении также подчеркивается, что платформы должны принимать "адекватные и пропорциональные меры" для обеспечения безопасности несовершеннолетних пользователей в интернете.

По мнению Еврокомиссии, расследуемые сайты не используют эффективные инструменты проверки возраста, способные предотвратить доступ детей к вредоносному для них контенту.

"Интернет должен быть безопасным пространством, в котором дети могут учиться и общаться. Наша главная задача - защитить несовершеннолетних и позволить им свободно и безопасно перемещаться по сети", - заявила Хенна Виркунен, вице-президент Европейской комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

Кроме того, Евросоюз уже разрабатывает специальное приложение для проверки возраста, которое позволит пользователям подтвердить, что им исполнилось 18 лет, не раскрывая при этом никакой дополнительной личной информации. Как сообщается в заявлении Еврокомиссии, это приложение станет доступно уже этим летом.