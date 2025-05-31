Турист перелез через ограждение и повредил фигуры терракотовой армии Китая

Согласно информации, опубликованной представителями органов безопасности, инцидент произошел в минувшую пятницу в городе Сиань. 30-летний мужчина, посещавший музей, в какой-то момент "преодолел защитные ограждения и сети безопасности и спрыгнул прямо в экспозицию".

Попав внутрь, турист стал толкать и тянуть терракотовых воинов, вследствие чего две статуи были повреждены.

После задержания мужчины выяснилось, что он, вероятно, страдает психическими расстройствами. В настоящее время проводится дальнейшее расследование обстоятельств происшествия.

Глубина раскопа, в который спрыгнул нарушитель, достигает 5,4 метра, как сообщается на официальном сайте музея.

Терракотовая армия была создана примерно в 209 году до нашей эры, чтобы охранять гробницу первого китайского императора. Коллекция из более чем 8000 фигур терракотовых воинов считается одним из важнейших археологических открытий Китая и признана выдающимся образцом древнего китайского искусства и мастерства.

Сегодня терракотовая армия является главной достопримечательностью Сианя, а с 1987 года включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.