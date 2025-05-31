ПСЖ и "Интер" разыграют главный трофей Лиги чемпионов в Мюнхене

Матч начнется в 22:00 по латвийскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Go3.

Для миланского "Интера" это возможность завоевать четвертый титул в самом престижном клубном турнире Европы. Ранее миланцы становились обладателями кубка трижды - в 1964, 1965 и 2010 годах, но и столько же раз уступали в финалах, причем последний раз относительно недавно - в 2023 году, проиграв 0:1 "Манчестер Сити". ПСЖ, напротив, лишь однажды доходил до финала, в 2020 году, уступив с минимальным счетом 0:1 мюнхенской "Баварии".

Французский и итальянский клубы встретятся в финале Лиги чемпионов только во второй раз в истории турнира. В первом таком противостоянии в 1993 году, на Олимпийском стадионе в Мюнхене, французский "Олимпик Марсель" одолел итальянский "Милан" со счетом 1:0.

ПСЖ в текущем сезоне оформил золотой дубль, выиграв и чемпионат Франции, и национальный кубок. "Интер" же завершил сезон вторым в итальянской Серии А.

В нынешнем формате Лиги чемпионов, миланский клуб, впервые выступая в таком розыгрыше, одержал шесть побед, один раз сыграл вничью и один матч проиграл, заняв четвертое место, что позволило ему стартовать в плей-офф со второго раунда. Парижане показали менее уверенные результаты: четыре победы, одна ничья и три поражения, заняв 15-е место, из-за чего вынуждены были начинать игры на выбывание уже с первого раунда.

По пути в финал "Интер" прошел такие клубы, как роттердамский "Фейеноорд", мюнхенская "Бавария" и "Барселона". ПСЖ, в свою очередь, выбил из турнира "Брест", "Ливерпуль", "Астон Виллу" из Бирмингема, а также лондонский "Арсенал", огорчив таким образом сразу три английских клуба подряд.

В прошлом году финал проходил на лондонском стадионе "Уэмбли". Тогда мадридский "Реал" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0.