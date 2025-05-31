"Это не собрание побежденных". Как в Европе прошла конференция правых политиков

«У вас сохранится военное присутствие США… и вы получите американское оборудование — качественное и современное», — добавила Ноэм.

При этом она не сказала, что произойдет, если Кароль Навроцкий проиграет во втором туре выборов.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на конференции в Варшаве дала ясно понять, кого из кандидатов в президенты Польши поддерживают США Фото: Reuters

Движение «Вернем Америке былое величие», переосмысленное Виктором Орбаном как «Вернем Европе былое величие» (Make Europe Great Again), звучит самоуверенно, но оно уже сталкнулось с несколькими неудачами. Последним таким ударом стала победа либерального мэра Бухареста, Никушора Дана, на президентских выборах в Румынии.

В Албании лидер Демократической партии Сали Бериша проиграл парламентские выборы социалисту Эди Раме. Кампанию Бериши помогал вести бывший стратег штаба Трампа Крис ЛаЧивита.

А в Австрии надежды Герберта Кикля стать канцлером были разбиты сформировавшейся новой коалицией, выбравшей вместо него Кристиана Штокера из Австрийской народной партии.

Трон шатается под самим Виктором Орбаном, хозяином конференции в Будапеште.

«Если Навроцкий не победит в Польше, Венгрия будет следующей, и Виктор Орбан потеряет власть», — предупредил в Варшаве лидер крайне правого «Альянса за объединение румын» Джордж Симион, проигравший на президентских выборах Никушору Дану.

Следующие парламентские выборы в Венгрии должны состояться в апреле следующего года.

Однако фасад единства представителей СРАС дал трещину.

Вопросы, связанные с Украиной и Россией, остаются источником разногласий. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони не приехала на конференцию.

На этой неделе были плохие новости и для Виктора Орбана — коэффициент рождаемости в Венгрии упал до 1,28 в апреле, почти до такого же низкого уровня, как и в 2010 году, когда он пришел к власти, несмотря проводимую в течение 15 лет политику по повышению рождаемости — за счет налоговых льгот и льгот на покупку жилья для семей.