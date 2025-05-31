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"Это не собрание побежденных". Как в Европе прошла конференция правых политиков

BBC
Виктор Орбан назвал Дональда Трампа «сывороткой правды»

На этой неделе в Европе прошли масштабные мероприятия в рамках Конференции консервативного политического действия (CPAC), с крупными съездами в Польше и Венгрии.

Эти события проходят в решающий момент — накануне второго тура президентских выборов в Польше, который состоится в воскресенье 1 июня. За пост президента будут бороться поддерживаемым CPAC националист Кароль Навроцкий и либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Представители CPAC называют второй тур выборов в Польше «битвой за западную цивилизацию».

CPAC традиционно является площадкой для встречи консервативных активистов в США, но её влияние значительно возросло после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

«Это не собрание побежденных, а тех, кто выстоял», — заявил на открытой сессии конференции в Будепеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Назвав президента Трампа «сывороткой правды», Орбан рассказал о своем видении новой Европы — эпохи, которую он называет «Эпохой патриотов», основанной на нации, традиционной семье и его интерпретации христианства.

Алиса Вайдель из крайне правой партии Германии «Альтернативы для Германии» (AfD) была одной из докладчиков на конференции

Под бурные аплодисменты Орбан и другие выступающие на конференции высмеивали экологическую инициативу «Зеленый пакт для Европы» жаловались на массовую иммиграцию и «гендерное и прогрессивное безумие».

«Европейцы не чувствуют себя в безопасности в своих собственных городах, домах и странах. Они чужие в своих собственных домах. Это не интеграция, а замена населения», — сказал Орбан.

Эту тему поддержали Алис Вайдель из крайне правой партии Германии «Альтернативы для Германии» (AfD) и Герт Вилдерс из Партии свободы Нидерландов.

В числе других выступающих на конференции были премьер-министр Словакии Роберт Фицо и лидер австрийской Партии свободы Герберт Кикль.

На конференции также присутствовали - бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, бывший премьер-министр Австралии Тони Эббот, экс-премьер-министры Польши и Чехии Матеуш Моравецкий и Андрей Бабиш. Также собрание посетили ряд южноамериканских политиков. Был даже представитель индийской партии «Бхаратия джаната парти» Нарендры Моди — Рам Мадхав.

Во вторник в Варшаве, а затем и в Будапеште, докладчики представили аргументы в пользу того, что один из них назвал «международным националистическим движением, глобальной платформой для антиглобалистских сил».

«В отличие от CPAC в США, CPAC в Венгрии, похоже, имеет большую интеллектуальную составляющую. Это дает редкую в Европе для политиков-националистов и популистов возможность собираться вместе и налаживать связи. Обещание Виктора Орбана сделать Будапешт интеллектуальной столицей диссидентского европейского консерватизма было реализовано», — сказал Би-би-си редактор American Conservative Род Дреер.

На этой неделе в Венгрии и Польше ощущается, что администрация Трампа приехала «отдать должное» за поддержку, которую Дональд Трамп получил от европейских националистических лидеров на выборах в ноябре прошлого года.

«Если вы выберете лидера, который будет работать с президентом Трампом, у польского народа появится сильный союзник», — заявила на конференции в Варшаве министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

«У вас сохранится военное присутствие США… и вы получите американское оборудование — качественное и современное», — добавила Ноэм.

При этом она не сказала, что произойдет, если Кароль Навроцкий проиграет во втором туре выборов.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на конференции в Варшаве дала ясно понять, кого из кандидатов в президенты Польши поддерживают США

Движение «Вернем Америке былое величие», переосмысленное Виктором Орбаном как «Вернем Европе былое величие» (Make Europe Great Again), звучит самоуверенно, но оно уже сталкнулось с несколькими неудачами. Последним таким ударом стала победа либерального мэра Бухареста, Никушора Дана, на президентских выборах в Румынии.

В Албании лидер Демократической партии Сали Бериша проиграл парламентские выборы социалисту Эди Раме. Кампанию Бериши помогал вести бывший стратег штаба Трампа Крис ЛаЧивита.

А в Австрии надежды Герберта Кикля стать канцлером были разбиты сформировавшейся новой коалицией, выбравшей вместо него Кристиана Штокера из Австрийской народной партии.

Трон шатается под самим Виктором Орбаном, хозяином конференции в Будапеште.

«Если Навроцкий не победит в Польше, Венгрия будет следующей, и Виктор Орбан потеряет власть», — предупредил в Варшаве лидер крайне правого «Альянса за объединение румын» Джордж Симион, проигравший на президентских выборах Никушору Дану.

Следующие парламентские выборы в Венгрии должны состояться в апреле следующего года.

Однако фасад единства представителей СРАС дал трещину.

Вопросы, связанные с Украиной и Россией, остаются источником разногласий. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони не приехала на конференцию.

На этой неделе были плохие новости и для Виктора Орбана — коэффициент рождаемости в Венгрии упал до 1,28 в апреле, почти до такого же низкого уровня, как и в 2010 году, когда он пришел к власти, несмотря проводимую в течение 15 лет политику по повышению рождаемости — за счет налоговых льгот и льгот на покупку жилья для семей.

Однако когда в пятницу вечером в Будапеште начали складывать стулья в зале конгресса, настроение было все еще приподнятым — все взгляды были устремлены на второй тур выборов в Польше.

BBC
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