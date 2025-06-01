ПСЖ громит "Интер" и берет первый Кубок чемпионов

ПСЖ продолжал владеть инициативой, и менее чем через десять минут защитники "Интера" оказались бессильны против Кварацхелии - грузинский полузащитник забил четвертый гол в ворота Зоммера.

Менее чем за пять минут до финального свистка последнюю точку в матче поставил Майюлю, забив пятый гол парижан.

Клуб из Милана выигрывал престижнейший европейский турнир трижды: в 1964, 1965 и 2010 годах, а еще три раза терпел поражения в финалах - последний раз два года назад, уступив со счетом 0:1 "Манчестер Сити". Для ПСЖ этот финал стал вторым за всю историю клуба: в единственном прежде финале, состоявшемся в 2020 году, парижане проиграли со счетом 0:1 мюнхенской "Баварии".

В нынешнем сезоне ПСЖ выиграл чемпионат и кубок Франции, а "Интер" стал вице-чемпионом Серии А.

Играя впервые в новом формате турнира, "Интер" в восьми матчах одержал шесть побед, а также по разу сыграл вничью и проиграл, заняв четвертое место и начав стадию плей-офф со второго раунда. ПСЖ с четырьмя победами, одной ничьей и тремя поражениями занял 15-е место и начал путь в плей-офф с первого раунда.

По пути к финалу миланцы одолели роттердамский "Фейеноорд", мюнхенскую "Баварию" и "Барселону", в то время как ПСЖ последовательно переиграл "Брест", "Ливерпуль", "Астон Виллу" из Бирмингема и лондонский "Арсенал", огорчив сразу три английских клуба подряд.

В прошлом году в финале на стадионе "Уэмбли" мадридский "Реал" победил дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0.