ПСЖ громит "Интер" и берет первый Кубок чемпионов

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в субботу в Мюнхене впервые в своей истории завоевал трофей Лиги чемпионов УЕФА, одержав разгромную победу.
В финальном матче парижане со счетом 5:0 (2:0) победили итальянский "Интер" из Милана.
Два мяча за ПСЖ забил Дезире Дуэ, по одному голу на свой счет записали Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия и Сени Майюлю.
Счет был открыт уже на 12-й минуте встречи: после искусной комбинации парижан Дуэ вывел на удар Хакими, который уверенно переиграл голкипера "Интера" Яна Зоммера.
Спустя восемь минут стремительную контратаку точным ударом завершил сам Дуэ, удвоив преимущество ПСЖ - 2:0.
Под конец первого тайма моменты забить имели еще два игрока парижской команды - Усман Дембеле и Кварацхелия, однако их попытки оказались неточными.
Во втором тайме миланский клуб заметно больше владел мячом, однако лучшие моменты вновь создавали футболисты ПСЖ.
На 56-й минуте встречи полузащитник "Интера" Никола Залевски получил первую в матче желтую карточку за грубый фол против Фабиана Руиса. Несколькими минутами позже предупреждение за излишние эмоции было вынесено и главному тренеру "Интера" Симоне Индзаги.
На 64-й минуте встречи эффектную контратаку начал Дембеле, отдав передачу на Витинью, который незамедлительно переправил мяч на Дуэ - нападающий без промедления оформил дубль.
ПСЖ продолжал владеть инициативой, и менее чем через десять минут защитники "Интера" оказались бессильны против Кварацхелии - грузинский полузащитник забил четвертый гол в ворота Зоммера.
Менее чем за пять минут до финального свистка последнюю точку в матче поставил Майюлю, забив пятый гол парижан.
Клуб из Милана выигрывал престижнейший европейский турнир трижды: в 1964, 1965 и 2010 годах, а еще три раза терпел поражения в финалах - последний раз два года назад, уступив со счетом 0:1 "Манчестер Сити". Для ПСЖ этот финал стал вторым за всю историю клуба: в единственном прежде финале, состоявшемся в 2020 году, парижане проиграли со счетом 0:1 мюнхенской "Баварии".
В нынешнем сезоне ПСЖ выиграл чемпионат и кубок Франции, а "Интер" стал вице-чемпионом Серии А.
Играя впервые в новом формате турнира, "Интер" в восьми матчах одержал шесть побед, а также по разу сыграл вничью и проиграл, заняв четвертое место и начав стадию плей-офф со второго раунда. ПСЖ с четырьмя победами, одной ничьей и тремя поражениями занял 15-е место и начал путь в плей-офф с первого раунда.
По пути к финалу миланцы одолели роттердамский "Фейеноорд", мюнхенскую "Баварию" и "Барселону", в то время как ПСЖ последовательно переиграл "Брест", "Ливерпуль", "Астон Виллу" из Бирмингема и лондонский "Арсенал", огорчив сразу три английских клуба подряд.
В прошлом году в финале на стадионе "Уэмбли" мадридский "Реал" победил дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0.
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