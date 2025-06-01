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Почему один человек спит как медведь, а другой просыпается от малейшего звука?

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Фазы сна и их значение
Мужчина в постели. Иллюстративное фото

Качественный сон является одним из важнейших условий, чтобы на следующий день человек хорошо себя чувствовал и сохранял высокую работоспособность, однако качество и глубина сна, как правило, существенно различаются.

Почему одни люди имеют крепкий и глубокий сон, а у других - сон беспокойный и кратковременный, объясняет специалист по сну Центра эпилепсии и медицины сна (Детской клинической университетской больницы) доктор Марта Целминя, а сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане рассказывает, какие препараты лучше всего выбрать из ассортимента аптеки.

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Фазы сна и их значение
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