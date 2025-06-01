Почему один человек спит как медведь, а другой просыпается от малейшего звука?

Почему одни люди имеют крепкий и глубокий сон, а у других - сон беспокойный и кратковременный, объясняет специалист по сну Центра эпилепсии и медицины сна (Детской клинической университетской больницы) доктор Марта Целминя, а сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане рассказывает, какие препараты лучше всего выбрать из ассортимента аптеки.