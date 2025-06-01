Шлесерс намерен набрать на выборах в Рижскую думу половину голосов избирателей

"Я считаю, что прошлые внеочередные выборы показали, что нынешняя власть не справляется со своими обязанностями, что она должна отойти в сторону, вся та шайка, что была у власти последние пять лет. Я предлагаю рижанам очень активно поддерживать Айнара Шлесерса как мэра Риги и дать мне большинство голосов", - сказал политик.

Шлесерс заявил, что только у него есть реальный план действий и опыт ведения бизнеса. Он указал, что управлять городом, которому необходимо развивать экономику, хотят люди, не имеющие опыта в бизнесе. "Они даже не понимают, о чем речь, когда говорится о привлечении инвестиций, не понимают, как вести переговоры, как убеждать предпринималей, аргументировать", - сказал кандидат в мэры.

Шлесерс также заявил, что всю свою жизнь занимался привлечением инвестиций и имеет реальный опыт ведения бизнеса.

Шлесерс отметил, что другие кандидаты в мэры вообще не говорят об экономике, а только о перераспределении денег налогоплательщиков из одного кармана в другой.

В интервью он категорически отвергает возможность работы под руководством другого мэра Риги. Его цель - мэрство, и никакие другие варианты не рассматриваются.

Что касается возможной коалиции, то он подчеркивает, что "Латвия на первом месте" не имеет красных линий против кого-либо.

Политик также выразил уверенность, что ему дадут допуск к государственной тайне и не помешают занять пост мэра Риги.