Клейнбергс: у перемен в Риге только два пути

Если "Прогрессивные" получат наибольшее число голосов и возьмутся формировать коалицию, то, как говорит Клейнбергс, в первую очередь к сотрудничеству будут приглашены "Новое Единство" и Национальное объединение. Однако он не исключает и включения в коалицию других политических сил. Например, если барьер в 5% преодолеет партия "Для развития Латвии", то партнерам придется договариваться, чтобы преодолеть разногласия.

"Если это будет гарантировать, что Шлесерс не придет к власти, значит так и поступим", - отметил Клейнбергс.

Он также добавил, что "Прогрессивные" совершенно точно не будут сотрудничать с партиями "Стабильности!" и "Суверенная власть".

Немного более мягко Клейнбергс высказался о партии "Согласие", которая в отличие от многих других политических сил после российского вторжения в Украину сразу заняла четкую позицию. Тем не менее и ее он не видит в числе возможных партнеров по коалиции.

Он уверен, что новую коалицию удастся создать из тех партий, которые уже были партнерами "Прогрессивных" в предыдущем созыве думы.