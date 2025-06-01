Клейнбергс: у перемен в Риге только два пути

Перед муниципальными выборами в Риге искусственно навязывается ложная дилемма - выбирать, мол, приходится исключительно между действующим мэром столицы Вилнисом Кирсисом ("Новое Единство") и Айнаром Шлесерсом ("Латвия на первом месте"). Об этом в интервью агентству LETA заявил лидер списка партии "Прогрессивные" Виестурс Клейнбергс.
Он убеждён, что подлинные перемены в столице возможны только по одному из двух сценариев.
Первый - это сценарий, в котором "Прогрессивные" берут управление городом в свои руки, и тогда перемены будут направлены на то, чтобы в Риге стало лучше жить, чтобы людям здесь было комфортно, зелено и удобно, чтобы семьи ощущали поддержку.
Другой сценарий - это город во власти Шлесерса и его бизнес-интересов, когда все ресурсы будут направлены исключительно на личные проекты.
Клейнбергс особо подчеркивает, что "Прогрессивные" идут на выборы, нацеленные на победу. Победой же он считает два варианта: либо партия получает наибольшее количество голосов, либо, если первым все-таки становится Шлесерс, "Прогрессивные" занимают второе место и формируют альтернативную правящую коалицию.
"Мы готовы взять на себя лидерство и всю ответственность за вопросы транспорта и городского пространства, поскольку именно там необходим серьезный рывок и ясные, целенаправленные действия", - заявил Клейнбергс.
По его мнению, существуют только два возможных сценария развития: либо Рига становится прогрессивным, европейским городом, в котором хочется жить, либо это город под управлением Шлесерса - город, где доминируют восточные ценности, а личные бизнес-интересы одного человека реализуются за счет рижан.
Если "Прогрессивные" получат наибольшее число голосов и возьмутся формировать коалицию, то, как говорит Клейнбергс, в первую очередь к сотрудничеству будут приглашены "Новое Единство" и Национальное объединение. Однако он не исключает и включения в коалицию других политических сил. Например, если барьер в 5% преодолеет партия "Для развития Латвии", то партнерам придется договариваться, чтобы преодолеть разногласия.
"Если это будет гарантировать, что Шлесерс не придет к власти, значит так и поступим", - отметил Клейнбергс.
Он также добавил, что "Прогрессивные" совершенно точно не будут сотрудничать с партиями "Стабильности!" и "Суверенная власть".
Немного более мягко Клейнбергс высказался о партии "Согласие", которая в отличие от многих других политических сил после российского вторжения в Украину сразу заняла четкую позицию. Тем не менее и ее он не видит в числе возможных партнеров по коалиции.
Он уверен, что новую коалицию удастся создать из тех партий, которые уже были партнерами "Прогрессивных" в предыдущем созыве думы.
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