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Andrejs Zacarinnijs
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Гороскоп на неделю со 2 по 8 июня: простые радости, ясные мысли и новые возможности

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Овен, Телец, Близнецы
Иллюстративное фото

В целом грядущая неделя благоприятна для структурирования планов, укрепления отношений и расширения горизонтов, отмечают астрологи и дают ценные советы представителям каждого знака Зодиака.

Неделя со 2 по 8 июня 2025 года обещает быть насыщенной и трансформирующей благодаря нескольким значимым астрологическим событиям:

  • 2 июня - первая четверть Луны в Деве побуждает к наведению порядка в делах, пересмотру планов и улучшению повседневных привычек.
  • 6 июня - Венера входит в Тельца, усиливая стремление к стабильности, комфорту и наслаждению простыми радостями жизни. Это благоприятное время для укрепления отношений и финансового положения.
  • 8 июня - Меркурий соединяется с Юпитером в Близнецах, открывая возможности для расширения кругозора, обучения и важных переговоров.

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Овен, Телец, Близнецы
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