Дуэт Самойлова/Граудиня завоевал медали на турнире Elite 16 в Остраве

В финале латвийские волейболистки встречались с Тамелой Кораделло и Викторией Лопес из Бразилии и уступили со счетом 0-2 (16:21, 11:21).

В прошлом году на этом же турнире в Чехии латвийские спортсменки заняли третье место.

В свою очередь у мужчин Мартиньш Плявиньш и Кристианс Фокеротс вышли в четвертьфинал, где проиграли шведам Давиду Оману и Джонатану Хелвигу со счетом 0-2 (7:21, 12:21) и в результате поделили 5-е место.



В мировом рейтинге Pro Beach Tour самыми престижными турнирами по пляжному волейболу являются соревнования Elite 16, за ними следуют Challenge, а далее идут Futures.