В 1990 году литовец Римас Туминас основал Малый драматический театр в Вильнюсе, а в 2007-м стал главой Вахтанговского театра в Москве, где проработал 15 лет. Придерживаясь строго антивоенных взглядов, в 2022 году он осудил вторжение российской армии в Украину, после чего режиссера лишили правительственной премии, а театр снял с показа несколько его спектаклей.

Режиссер продолжил работу - в том числе в израильском театре "Гешер", основанном репатриантами из СССР, а последние десять лет жизни не прекращал выпускать спектакли, несмотря на онкологическое заболевание. Его последним спектаклем стал "Сирано" по классической французской пьесе Эдмона Ростана.

В марте 2024 года Туминас скончался в итальянской больнице. Чуть больше года спустя "губернатор" аннексированного Севастополя отменил гастроли спектаклей режиссера, а его самого назвал "предателем".