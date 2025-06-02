Латвийский мотогонщик попал в больницу в Германии

В воскресенье Йонас упал за несколько кругов до конца первой гонки десятого этапа чемпионата мира по мотокроссу (MXGP) на Grand Prix в Германии.

"Grand Prix в Германии закончился для меня на больничной койке. Я тяжело упал за три круга до конца первой гонки, находясь на седьмом месте", - написал Йонас в Facebook в понедельник.

Латвийский мотогонщик получил травму плеча - сломал ключицу и лопатку. "Жду результатов обследований и указаний врача. Еще одно препятствие на пути, но я не сдамся".

Йонас, представляющий команду Kawasaki, в субботу финишировал шестым в квалификации класса MXGP.

На старте первой гонки в воскресенье латвийский гонщик входил в первую десятку, а затем укрепился на седьмой позиции, но сошел незадолго до финиша из-за падения.

В эти выходные (7 и 8 июня) в Латвии на трассе в Кегумсе пройдет этап чемпионата мира.