Легендарный британский скрипач-виртуоз Найджел Кеннеди выступит в Юрмале

Эта запись "Времен года" в 1989 году сделала Найджел Кеннеди знаменитым на весь мир. Альбом провел шесть месяцев на вершине «классического топа» Великобритании и попал в книгу рекордов Гиннесса как самое продаваемое классическое произведение всех времен. В программу юрмальского выступления также войдут вариации на музыку японского композитора и лауреата премии "Оскар" Рюити Сакамото. В концерте примут участие струнный оркестр и приглашённые гости-музыканты.

Гениальный скрипач свел с ума меломанов всего мира своей экстравагантностью и непревзойденным мастерством. Свою скрипку, созданную мастером Джузеппе Гварнери дель Джезу в 1736 году, он называет Кайли - в честь австралийской певицы Кайли Миноуг. На Кайли Кеннеди играет Баха и джазового композитора Фэтса Уоллера, собственные аранжировки песен Джимми Хендрикса и кавер-версии композиций группы The Doors. Он обучался у легендарного американского скрипача Иегуди Менухина и у Дороти Делей в Джульярдской школе в Нью-Йорке, получив по-настоящему выдающееся музыкальное образование.

Найджел Кеннеди обладатель престижной премии Brit Awards, номинант на "Грэмми". Он носит прическу в стиле панк, предпочитает одежду с блошиного рынка, с завидным постоянством играет в Букингемском дворце и продает альбомы миллионными тиражами. Карьеру Найджела Кеннеди характеризует смелое разрушение границ жанров: в 1990-х годах он обратился к музыке Джими Хендрикса, создав проекты Kafka и Hendrix Concerto, тем самым изменив представление о возможностях скрипки в современной музыке. Кеннеди также является кавалером ордена Британской империи (OBE) — одной из высших наград Великобритании за вклад в искусство. Его выдающаяся музыкальная карьера включает сотрудничество с Лондонским филармоническим оркестром, Берлинскими филармониками, дирижёрами Андре Превином и Саймоном Рэттлом и другими музыкантами и коллективами.