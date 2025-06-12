Что больше всего отталкивает в женщине? Отвечают мужчины

"Все по парам, а я снова одна. Скажите честно: что со мной не так?" Точно хотите знать? Вариантов много. Вам, скорее всего, ни один из них не понравится - как и комментарии местных мужчин, но, раз уж на то пошло, вот несколько версий.
Я нормально выгляжу, не дура, хорошо зарабатываю, все вроде хорошо, но вот с личной жизнью полный бардак. Что со мной не так?
Я собрала немного мудрости об отношениях с интернет-форумов, которые показались мне полезными, и попросила прокомментировать некоторых местных экспертов - мужчин с мнением и опытом.