В Киеве настаивали на том, что Москва должна назвать свои условия установления перемирия до новой встречи, чтобы она не была безрезультатной. Однако в воскресенье, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие украинской делегации в переговорах 2 июня.

Второй раунд переговоров проходит на фоне обострения взаимных атак России и Украины. 1 июня СБУ провела масштабную операцию "Паутина", в рамках которой украинские дроны атаковали военные аэродромы в России — в Иркутской и Мурманской областях. По утверждению источника Украинской службы Би-би-си в СБУ, в результате повреждения получили более 40 российских самолетов. В Минобороны России подтвердили, что на аэродромах произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, не уточняя их числа.

За последние две недели Украина совершила два массированных налета на территорию России с применением беспилотников. По данным российского Минобороны, в ночь на 28 мая средствами ПВО были уничтожены 296 дронов в 13 российских регионах, а с вечера 20 мая до утра 22 мая — 485.

Россия 1 июня нанесла ракетный удар по учебному полигону в Днепропетровской области Украины, в результате чего были убиты 12 человек и более 60 получили ранения.

20 мая Россия ударила по стрельбищу воинской части в Сумской области, в результате чего погибли по меньшей мере шесть украинских военнослужащих.