В Лимбажи использовали 191-метровую ленту в цветах флага Латвии. Полиция проверит обоснованность

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Самоуправление Лимбажского края сообщило, что получило официальный запрос от Госполиции, в которую, в свою очередь, поступило заявление от некоей персоны. Запрос касается идеи руководителя Управления культуры Лимбажского края Эвии Кейселе, которая участвует в муниципальных выборах по списку Объединения регионов Латвии. Кейселе предложила в государственный праздник 4 мая использовать 191-метровую ленту в цветах латвийского флага. Эта идея была реализована: ленту пронесли по городу Лимбажи во время праздничного шествия.

"Этот запрос вызвал недоумение в муниципалитете, учитывая содержание мероприятия и уважительное отношение к символам государства", - отмечает руководство края.

В самоуправлении также сообщили, что такую же ленту-флаг пронесли через Вилькене 24 мая, в День чествования национального гимна, в честь 190-летия Карлиса Бауманиса.

Власти края сотрудничают с полицией и готовы предоставлять необходимую информацию в соответствии с нормативными актами.

Муниципалитет пока воздерживается от дальнейших комментариев в связи с тем, что сейчас идет расследование.