Украина выдвинула три требования на переговорах с Россией в Стамбуле

"Встреча закончилась. Она не закончилась на негативной ноте", - сказал представитель министерства иностранных дел Турции. Переговоры продолжались чуть более часа.

Украинская делегация в Стамбуле выдвинула требования о перемирии, возвращении пленных и детей, а также встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Россия не представила свой документ с требованиями.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что украинская делегация прибыла в Стамбул с четкой позицией, определенной Владимиром Зеленским.

Речь идет о трех пунктах: полное и всеобъемлющее прекращение огня, возвращение военнопленных, возвращение депортированных детей, другие гуманитарные вопросы, встреча Зеленского и Путина.

"Наш документ абсолютно логичен, его пункты полностью выполнимы, они реальны, они нормальны, в них нет ничего экстраординарного. Мы считаем, что этот документ может быть реализован, мы передали его российской стороне. К сожалению, мы не получили от российской стороны их документ до начала встречи", - сказал Тихий.

Украина в Стамбуле также передала России список незаконно депортированных украинских детей, которые должны быть возвращены в Украину, сообщил глава канцелярии президента Украины Андрей Ермак.

Имеются в виду сотни детей, которых Россия незаконно депортировала, насильственно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях.

"Еще в марте на встрече в Джидде мы подтвердили готовность к 30-дневному прекращению огня с гуманитарной составляющей. Возвращение украинских детей - неотъемлемая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений. Ждем ответа. Мяч на поле России", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

Зеленский на саммите в Литве сообщил, что Россия и Украина работают над новым обменом пленными.