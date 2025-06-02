Видео Водитель Volvo лишился прав за "полет" по Сигулдскому шоссе

Стоит отметить, что ограничение скорости на этом участке составляет 110 км/ч, поэтому водитель автомобиля превысил скорость более чем на 80 км/ч.

Водитель Volvo был остановлен сотрудниками правоохранительных органов и привлечен к ответственности за превышение скорости. Его оштрафовали на 1,5 тысячи евро и лишили водительских прав.

Напомним, что водители, превышающие скорость более чем на 70 км/ч, наказываются штрафом в размере от 1,4 тысячи до 2 тысяч евро и лишением права управления транспортным средством на срок от 12 до 36 месяцев.

Видео: Запись нарушения, сделанная Госполицией