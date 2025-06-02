Видео Водитель Volvo лишился прав за "полет" по Сигулдскому шоссе

Сотрудники Госполиции 29 мая после 16:00, осуществляя плановое наблюдение за дорожным движением в Сигулдском крае, на автостраде Рига-Сигулда-граница с Эстонией (A2) в направлении из Сигулды в Ригу зафиксировали автомобиль Volvo, который ехал со скоростью 198 км/ч.
Стоит отметить, что ограничение скорости на этом участке составляет 110 км/ч, поэтому водитель автомобиля превысил скорость более чем на 80 км/ч.
Водитель Volvo был остановлен сотрудниками правоохранительных органов и привлечен к ответственности за превышение скорости. Его оштрафовали на 1,5 тысячи евро и лишили водительских прав.
Напомним, что водители, превышающие скорость более чем на 70 км/ч, наказываются штрафом в размере от 1,4 тысячи до 2 тысяч евро и лишением права управления транспортным средством на срок от 12 до 36 месяцев.
Видео: Запись нарушения, сделанная Госполицией
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