Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе немного снизилась

В Эстонии цена электроэнергии снизилась на 9% и, как и в Латвии, составила 56,99 евро за МВт/ч, а в Литве цена электроэнергии снизилась на 10% - до 57,01 евро за МВт/ч.

При этом цена системы Nord Pool сократилась на 13% и составила 15,94 евро за МВт/ч.

В то же время средняя цена электроэнергии в Германии составила 61,93 евро за МВт/ч, а в Польше - 98,81 евро за МВт/ч.

В странах Балтии снижение цены обусловлено более высоким производством электроэнергии - особенно из возобновляемых энергоресурсов. Производство ветряных станций выросло на 15% по сравнению с предыдущей неделей, солнечных - на 12%, а выработка гидроэлектростанций поднялась на 48%.

Таким образом, общая генерация в странах Балтии увеличилась на 18%, тогда как потребление электроэнергии сократилось на 1%. Соответственно, соотношение выработки и потребления электроэнергии в Балтии увеличилось на 15 процентных пунктов - до 92%.