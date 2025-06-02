Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе немного снизилась

Средняя цена на электроэнергию на прошлой неделе в Латвии снизилась на 10% - до 56,99 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили агентству LETA представители Latvenergo.
В Эстонии цена электроэнергии снизилась на 9% и, как и в Латвии, составила 56,99 евро за МВт/ч, а в Литве цена электроэнергии снизилась на 10% - до 57,01 евро за МВт/ч.
При этом цена системы Nord Pool сократилась на 13% и составила 15,94 евро за МВт/ч.
В то же время средняя цена электроэнергии в Германии составила 61,93 евро за МВт/ч, а в Польше - 98,81 евро за МВт/ч.
В странах Балтии снижение цены обусловлено более высоким производством электроэнергии - особенно из возобновляемых энергоресурсов. Производство ветряных станций выросло на 15% по сравнению с предыдущей неделей, солнечных - на 12%, а выработка гидроэлектростанций поднялась на 48%.
Таким образом, общая генерация в странах Балтии увеличилась на 18%, тогда как потребление электроэнергии сократилось на 1%. Соответственно, соотношение выработки и потребления электроэнергии в Балтии увеличилось на 15 процентных пунктов - до 92%.
В то же время в странах Скандинавии на снижение цен главным образом повлияла высокая выработка ветряных станций в начале недели: в результате понижения среднесуточной цены снизилась и средняя цена за неделю.
В регионе Nord Pool потребление электроэнергии составило 6791 гигаватт-час (ГВт/ч), а объемы производства электроэнергии составили 7188 ГВт/ч.
Общее потребление электроэнергии в Балтии сократилось на 1% и составило 446 ГВт/ч. Количество потребляемой в Латвии электроэнергии сократилось на 1% по сравнению с предыдущей неделей и составило 112 ГВт/ч. В Эстонии потребление сократилось на 2% - до 130 ГВт/ч. А в Литве было потреблено 204 ГВт/ч электроэнергии, что меньше на 1% по сравнению с предыдущей неделей.
Выработка электроэнергии в странах Балтии выросла на 18% - всего было произведено 411 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии выросла на 42% по сравнению с предыдущей неделей и составила 130 ГВт/ч. Между тем, в Эстонии выработка выросла на 15% и достигла 96 ГВт/ч, а в Литве производство электроэнергии выросло на 6% - до 185 ГВт/ч.
На прошлой неделе объем выработки в Латвии превысил объем потребления в 2,2 раза, в Эстонии соотношение составило 74%, а в Литве - 91%. В странах Балтии было произведено 92% от объема потребляемой в регионе электроэнергии.
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