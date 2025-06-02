Ринкевич призывает увеличить расходы на оборону

Он подчеркнул, что до саммита НАТО в Гааге остается еще три недели, а это в международной политике является достаточным периодом для того, чтобы что-то еще могло произойти, но в фокусе дискуссии, которая состоялась в понедельник в Вильнюсе, как и подготовительной дискуссии, которая на этой неделе пройдет между министрами обороны стран НАТО, - увеличение расходов на оборону и наращивание военного потенциала, и эти вопросы станут одними из центральных в Гааге.

"Всем казалось, что такие вооруженные силы, запасы боеприпасов и количество экипировки, которые были во время холодной войны и к окончанию холодной войны, не понадобятся. Поэтому актуален вопрос, как выделить на оборону 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), как достичь этой цели. Кроме того, необходимо определить, что следует понимать под расходами на оборону", - сказал президент.

Он рассказал, что речь идет о 5% ВВП, из которых на военные нужды следовало бы выделить 3,5%, а на нужды, связанные с обороной, например, гражданскую оборону, поддержку Украины, вложения в гибридную устойчивость можно выделить 1,5% ВВП. Президент отметил, что это важный аспект, связанный с развитием альянса. По мнению Ринкевича, учитывая то, что у стран НАТО довольно разные мнения, на саммите еще предстоит дискуссия по этому вопросу.