Ринкевич призывает увеличить расходы на оборону

Необходимо увеличить расходы на оборону и сосредоточиться на достижении конкретных целей по укреплению потенциала НАТО, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич в понедельник, 2 июня, в Вильнюсе на саммите стран Восточного фланга НАТО, или так называемой "Бухарестской девятки" (В9), и стран Скандинавии.
Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в присутствии генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского обсуждалась подготовка к саммиту НАТО в Гааге, который пройдет в конце июня, а также вопросы, связанные с оказанием Украине всеобъемлющей поддержки в ее борьбе против российской агрессии.
На пленарной сессии саммита президент подчеркнул важность единства НАТО, а также укрепления политики сдерживания и обороны НАТО. Ринкевич подчеркнул, что необходимо значительно увеличить расходы на оборону и инвестиции в военную промышленность, чтобы способствовать общей безопасности и одновременно поддерживать Украину.
Президент также отметил необходимость значительного укрепления потенциала противовоздушной обороны, что особенно важно для безопасности стран Балтии. При этом Ринкевич отметил важность долгосрочной поддержки Украины и продолжения давления на Россию.
Что понимать под расходами на оборону?
В свою очередь, агентству LETA Ринкевич сказал, что увеличение расходов стран НАТО на оборону нужно не только для развития современных военных возможностей, но и для того, чтобы заполнить те недостачи, которые образовались за минувшие 30 лет с момента окончания холодной войны.
Он подчеркнул, что до саммита НАТО в Гааге остается еще три недели, а это в международной политике является достаточным периодом для того, чтобы что-то еще могло произойти, но в фокусе дискуссии, которая состоялась в понедельник в Вильнюсе, как и подготовительной дискуссии, которая на этой неделе пройдет между министрами обороны стран НАТО, - увеличение расходов на оборону и наращивание военного потенциала, и эти вопросы станут одними из центральных в Гааге.
"Всем казалось, что такие вооруженные силы, запасы боеприпасов и количество экипировки, которые были во время холодной войны и к окончанию холодной войны, не понадобятся. Поэтому актуален вопрос, как выделить на оборону 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), как достичь этой цели. Кроме того, необходимо определить, что следует понимать под расходами на оборону", - сказал президент.
Он рассказал, что речь идет о 5% ВВП, из которых на военные нужды следовало бы выделить 3,5%, а на нужды, связанные с обороной, например, гражданскую оборону, поддержку Украины, вложения в гибридную устойчивость можно выделить 1,5% ВВП. Президент отметил, что это важный аспект, связанный с развитием альянса. По мнению Ринкевича, учитывая то, что у стран НАТО довольно разные мнения, на саммите еще предстоит дискуссия по этому вопросу.
Отвечая на вопрос, связывать ли поддержку Украины с НАТО как альянсом в целом или же со странами НАТО, президент ответил, что в каком-то смысле речь идет и о том, и о другом. Есть общая политика и позиция НАТО, и их страны-участницы реализуют вместе как альянс, и есть отдельные страны-члены НАТО и поддержка ими Украины в соответствии со своими способностями. Ринкевич добавил, что Латвия в этом году в своем пакете поддержки обязалась поставить Украине 42 бронемашины Patria, вместе со странами Скандинавии и другими странами Балтии обеспечив экипировку одной украинской бригады, что же касается крупных стран, то их возможности поддержки шире и они соответствующим образом поддерживают Украину.
Лидеры НАТО поддерживают увеличение расходов
Генсек НАТО Марк Рютте в Вильнюсе заявил, что на саммите в Гааге членам альянса придется взять на себя обязательства по увеличению расходов на оборону, но не назвал конкретную долю ВВП, которую им следует выделять на оборонные нужды.
"Мы сосредоточились на расходах на оборону. (...) Мы знаем, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея работают сообща, и Россия представляет собой долгосрочную угрозу для НАТО. Вот почему очень важно, чтобы в Гааге, когда мы говорим о финансировании и оборонной промышленности, мы приняли необходимые решения", - заявил лидер альянса на саммите.
Поскольку Соединенные Штаты оказывают давление на союзников, требуя выделять 5% своего ВВП на оборону, дипломаты говорят, что альянс попытается договориться о разделенном на две части обязательстве на саммите в Гааге в конце июня. Предлагается увеличить финансирование обороны до 3,5% ВВП и выделять еще 1,5% ВВП на нужды, связанные с обороной, такие как развитие инфраструктуры двойного назначения.
"Союзники сейчас это обсуждают, поэтому я не буду называть цифру, но могу подтвердить, что 2%, о которых мы договорились в 2014 году, недостаточно. (...) Это будет значительно больше 2%", - сказал Рютте.
По словам главы НАТО, в дополнение к "жесткому" оборонному финансированию будут обсуждаться расходы, связанные с обороной, такие как финансирование военной мобильности и оборонной промышленности.
Рютте добавил, что саммит в Гааге направит союзникам два важных сообщения.
"Давайте больше тратить и больше производить. (...) Я уверен, что с вашей поддержкой мы сделаем НАТО сильнее, справедливее и опаснее, чтобы мы были в безопасности в течение следующих десятилетий", - сказал Рютте, обращаясь к участникам саммита.
Прибывшие в Вильнюс лидеры выразили поддержку планам по увеличению расходов на оборону.
"Я надеюсь, что мы договоримся в Гааге, что должны тратить 3,5% непосредственно на военные нужды и еще 1,5% на сдерживание в более широком смысле", - сказала журналистам премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
По ее словам, хотя и идет обсуждение того, что этого обязательства можно достичь к 2032 году, союзникам следует начать увеличивать оборонные расходы раньше.
Ее поддержал президент Словакии Петер Пеллегрини. По его словам, Братислава поддерживает цель увеличения расходов на оборону по формуле 3,5% ВВП и 1,5% ВВП, но членам альянса нужно обсудить скорость выполнения этого обязательства и возможную гибкость.
"Я думаю, что это критический момент, когда мы видим новую геополитическую ситуацию в мире, и крайне важно, чтобы Европа взяла на себя большую долю обязательств по собственной безопасности", - сказал Пеллегрини.
Президент США Дональд Трамп уже некоторое время призывает союзников взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. В настоящее время страны договорились о 2% ВВП, но не все союзники по НАТО еще достигли этого показателя.
Встреча лидеров восточных и северных стран НАТО в Вильнюсе направлена на согласование целевого показателя на оборонные нужды в 5% ВВП, не детализируя и не разбивая это обязательство на части. Пока только страны Балтии и Польша публично объявили о планах выделять 5% или более своего ВВП на оборону.
Участие Украины в НАТО
Рютте на саммите отметил, что все страны НАТО договорились об участии Украины в альянсе. На просьбу прокомментировать это президент Латвии пояснил, что с саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году страны альянса постоянно подтверждали, что Украина и Грузия, также упомянутая в декларации саммита в Бухаресте, станут членами НАТО. Ринкевич отметил, что это сейчас прописано почти во всех декларациях саммита НАТО с 2008 года. По мнению президента, большой вопрос в том, когда и как Украина станет членом альянса, но надо учитывать, что страны-участницы имеют по этому поводу разные мнения, что тоже не секрет.
"Количество государств-участников из года в год варьируется. На мой взгляд, это тоже вопрос, по которому пройдет дискуссия. Однако ни в одном из этих постановлений не прописаны конкретные даты и года, поэтому я не вижу противоречий", - сказал Ринкевич.
Он отметил, что и в понедельник на саммите НАТО генсек в рамках дискуссии подтвердил публичные заявления и что никто не ставит под сомнение эти решения. При этом, по словам Ринкевича, часть стран-участниц альянса выступает за вступление Украины в НАТО сразу после окончания военных действий. Также не особо изменилось и мнение других стран-участниц о каком-либо немедленном членстве Украины в НАТО.
"Увидим ли мы через три недели конкретный срок или какую-то модальность - дело согласия всех стран НАТО. Я же сейчас согласия по этому вопросу не вижу. Что касается позиции Латвии, то она остается неизменной с 2008 года. Мы считаем, что Украина должна быть членом НАТО, мы хотели бы, чтобы это произошло максимально быстро, потому что мы понимаем, что это во многом вопрос безопасности всей Европы. Мы также видим, что консенсус нужен, но его сейчас нет", - сказал президент.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!