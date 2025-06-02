Путин удивляет странным поведением после впечатляющих атак Украины

Как пишет издание The Moscow Times, Путин пока никак не прокомментировал произошедшее на российских железных дорогах, где в результате крушения поездов погибли семь человек и более 100 получили ранения.

Атака на авиабазы в Мурманской, Иркутской, Рязанской и Ивановской областях, в результате которой, по данным OSINT-аналитиков, было уничтожено не менее 13 стратегических бомбардировщиков, также осталась без комментариев Путина. В понедельник, 2 июня, пресс-служба Кремля лишь опубликовала поздравление Путина с 70-летием космодрома Байконур, в котором президент никак не упомянул то, что произошло в минувшие выходные. По данным Украины, 40 самолетов, или треть российских стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, были повреждены или уничтожены.

"Проглотил язык" и ранее многословный заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев, который в мае грозил Киеву и Западу ядерной войной. Молчали и депутаты Государственной Думы, а Министерство обороны России ограничилось скупым сообщением, в котором признало "возгорание некоторых единиц техники".

Владимир Мединский, глава российской делегации на переговорах с Киевом, также не дал никаких комментариев. В воскресенье вечером, вскоре после приземления в Стамбуле, Мединский заявил, что находится в "хорошем настроении".

Атака Украины на российские стратегические авиабазы стала "самой успешной и заметной операцией" войны, заявил в интервью газете The Times профессор стратегических исследований Филлипс О'Брайен.

"Это серьезный удар по стратегическим силам России, который трудно переоценить. Мы не знаем, какой будет реакция России, но можем предположить, что она будет жестокой", - сказал О'Брайен.

Уничтоженные самолеты не имеют аналогов, так как давно сняты с производства. Восстановить эти самолеты невозможно. По данным SIPRI, в распоряжении российских стратегических сил находится 22% всех стратегических ядерных боеприпасов - 580 из 2673.