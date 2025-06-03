Эксперты продолжают восхищаться операцией СБУ, которая получила кодовое название "Паутина", когда десятки дронов-камикадзе прямо с территории РФ атаковали базы стратегической авиации. Бывший сотрудник ЦРУ с обширным опытом разведывательных операций и стратегических оборонных инициатив Джеймс Акуна в блиц-интервью прокомментировал Rus.Postimees итоги необычной атаки.
Лоббист расширения использования дронов странами НАТО и идеолог Baltic Ghost Wing Джеймс Акуна ранее объяснял нам сколько может стоить полноценная защита Эстонии от возможных атак российскими дронами. Операция СБУ заставляет снова вспомнить об этом, ведь у России есть такие же дроны, как те, что сожгли несколько дальних бомбардировщиков Воздушно-космических сил РФ, отмечает бывший сотрудник американской разведки и президент Frontier Vectors.