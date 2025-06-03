В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение произошло около 2 часов 17 минут по местному и латвийскому времени.

По официальной информации губернатора Муглы Идриса Акбыека, не менее семи человек получили травмы, выпрыгнув из окон или с балконов в панике; серьезных разрушений не зафиксировано. Позднее AFAD сообщил об 11 пострадавших и о трещинах в двух зданиях, однако о гибели людей речи не идет. Локальные СМИ приводят и более высокие цифры (до 34 раненых), но подтверждения этим данным у властей пока нет.

На Родосе пожарно-спасательные бригады всю ночь обследовали здания; отмечены лишь незначительные повреждения фасадов и вывесок, пострадавших нет.

Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум в обращении в соцсетях подтвердил, что "негативных сообщений" о серьезных разрушениях не поступало, а инженерные группы продолжают обходы. AFAD задействовал мобильные штабы, а муниципалитеты открыли пункты психологической помощи тем, кто предпочёл провести ночь на улицах или в автомобилях.