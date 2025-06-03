В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8

На юго-западе Турции во вторник, 3 июня, произошло землетрясение магнитудой 5,8. Толчки, длившиеся, по оценкам очевидцев, 10-15 секунд, ощутили жители всей провинции Мугла, соседних Айдына, Денизли, Манисы, Измира, а также греческого острова Родос.
Землетрясение произошло около 2 часов 17 минут по местному и латвийскому времени.
По официальной информации губернатора Муглы Идриса Акбыека, не менее семи человек получили травмы, выпрыгнув из окон или с балконов в панике; серьезных разрушений не зафиксировано. Позднее AFAD сообщил об 11 пострадавших и о трещинах в двух зданиях, однако о гибели людей речи не идет. Локальные СМИ приводят и более высокие цифры (до 34 раненых), но подтверждения этим данным у властей пока нет.
На Родосе пожарно-спасательные бригады всю ночь обследовали здания; отмечены лишь незначительные повреждения фасадов и вывесок, пострадавших нет.
Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум в обращении в соцсетях подтвердил, что "негативных сообщений" о серьезных разрушениях не поступало, а инженерные группы продолжают обходы. AFAD задействовал мобильные штабы, а муниципалитеты открыли пункты психологической помощи тем, кто предпочёл провести ночь на улицах или в автомобилях.
Существенных афтершоков пока не зарегистрировано: ближайшие подземные толчки в районе Фетхие едва превысили M 2,8, что соответствует естественной сейсмической "догонке" и не несет дополнительной угрозы, подчеркивают специалисты.
Угроза цунами не объявлялась - об этом AFAD сообщил в первые минуты после толчков, а международные центры предупреждения также не выпускали бюллетеней.
По данным AFAD, полевые проверки продолжатся как минимум сутки: инженеры фиксируют малейшие трещины в школах, больницах и гостиницах, а коммунальные службы обследуют линии электропередачи и водопроводы. Власти напоминают жителям о необходимости держать при себе "тревожный чемоданчик" и заранее согласовать с семьей место встречи на случай возможных повторных толчков.
Сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) уточнили, что эпицентр находился примерно в 10,4 км к югу от побережья Мармариса на глубине 67,9 км; Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) указывает расстояние 18 км и глубину 58 км.
Турция расположена на стыке Анатолийской, Арабской и Евразийской плит и регулярно сталкивается с разрушительными землетрясениями. Самым тяжелым за последние десятилетия остается катастрофа 6 февраля 2023 года (M 7,8), унесшая более 53 000 жизней в 11 провинциях страны и еще около 6 000 - в соседней Сирии. Еще раньше, в августе 1999-го, измитское землетрясение магнитудой 7,6 привело к смерти свыше 17 000 человек. Нынешней весной, 23 апреля 2025 года, подземный толчок M 6,2 уже встревожил жителей Стамбула, что вновь подняло вопросы сейсмоустойчивости турецкой застройки.
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