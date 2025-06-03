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Судьба снесенных рижских памятников: сокровища или никому не нужный хлам?

Перевод: rus.tvnet.lv

"Вроде бы всем нужны, а на самом деле - никому". Примерно так можно описать судьбу памятников, исчезнувших из Риги и годами томящихся на улице Вароню. Здесь, рядом с символами советской дружбы народов, "живет" и памятник Судрабу Эджусу - создателю знаменитого образа мечтателя и странника Чудного Дауки. Что же происходит с этими памятниками? Каков их нынешний статус и есть ли у них будущее?

Уже два года, завернутый в мешковину, в этом хранилище "бродит" перевезенный из парка Кронвальда памятник Александру Пушкину. Его планировали передать в Музей Союза художников Латвии для последующих выставок, но в итоге скульптура стоит на месте, так и не дождавшись своей участи.

От памятника полководцу Российской империи Михаилу Барклаю де Толли, некогда установленному на Эспланаде, остались лишь фрагменты лестницы. Мартиньш Готхардс поясняет: сама статуя не исчезла...

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