Судьба снесенных рижских памятников: сокровища или никому не нужный хлам?

"Вроде бы всем нужны, а на самом деле - никому". Примерно так можно описать судьбу памятников, исчезнувших из Риги и годами томящихся на улице Вароню. Здесь, рядом с символами советской дружбы народов, "живет" и памятник Судрабу Эджусу - создателю знаменитого образа мечтателя и странника Чудного Дауки. Что же происходит с этими памятниками? Каков их нынешний статус и есть ли у них будущее?