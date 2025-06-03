ВИДЕО Шилов отразил 31 бросок в полуфинальном матче АХЛ

В третьей игре полуфинальной серии "Кэнакс" проиграли "Техас Старз" со счетом 2:5 (2:3, 0:1, 0:1).

В этом Calder Cup латвийский вратарь удержал ворота в десяти из 15 играх, в среднем пропускал 1,84 шайбы и отразил 93,4% бросков.