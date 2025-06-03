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ВИДЕО Шилов отразил 31 бросок в полуфинальном матче АХЛ

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Латвийский вратарь Артур Шилов в понедельник отразил 31 бросок в полуфинале плей-офф Кубка Колдера (Calder Cup) Американской хоккейной лиги (АХЛ), но его команда "Абботсфорд Кэнакс"потерпела первое поражение в серии.

В третьей игре полуфинальной серии "Кэнакс" проиграли "Техас Старз" со счетом 2:5 (2:3, 0:1, 0:1).

Шилов отразил 31 из 36 бросков.

В этом Calder Cup латвийский вратарь удержал ворота в десяти из 15 играх, в среднем пропускал 1,84 шайбы и отразил 93,4% бросков.

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