"Дальнейшая эскалация" - Гарисонс об ударе Украины по российским авиабазам

Если подтвердится информация о том, что уничтожены также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, это будет означать потерю Россией последних подобных самолетов и фактическую утрату возможности воздушного наблюдения, пояснил Гарисонс.

Кроме того, украинская операция представляет собой переломный момент в современной войне, показывая, что дешевые современные технологии способны уничтожать и выводить из строя боевые единицы стоимостью в миллиарды долларов. "И я считаю, что здесь серьезные проблемы возникнут и на нашей стороне - в НАТО и Евросоюзе, где между традиционными производителями вооружений и вооруженными силами, с одной стороны, и новыми технологиями - с другой, образуется все более глубокий разрыв", - подчеркнул Гарисонс.

По его мнению, Россия адаптируется к новым технологиям, как это делают Китай и многие другие страны Азии. Проблемы же возникнут на стороне НАТО, где существующее, на первый взгляд, технологическое превосходство может быть сведено на нет так же быстро, как это произошло с российскими стратегическими бомбардировщиками.

"И, наконец, нужно четко понимать, что произошедшее означает дальнейшую эскалацию не только войны между Украиной и Россией. Это приведет к росту напряженности и в отношениях между НАТО и Россией", - добавил Гарисонс.

По его словам, необходимо быть готовыми к дальнейшей эскалации со стороны России и уже сейчас думать о защите собственных баз и инфраструктуры от подобных атак дронов и диверсий с российской стороны.

Как сообщалось ранее, в воскресенье Украина при помощи беспилотников нанесла удары по нескольким военным аэродромам глубоко на территории России, включая объекты в Сибири, где базируются стратегические бомбардировщики.

Атака была проведена непосредственно с российской территории - беспилотники запускались с грузовых автомобилей.

По данным источников в Службе безопасности Украины (СБУ), удар пришелся по 41 самолету, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3.

Вечером в воскресенье СБУ объявила, что в ходе операции под кодовым названием "Паутина" удалось поразить 34% российских стратегических носителей крылатых ракет.