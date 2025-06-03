"Дальнейшая эскалация" - Гарисонс об ударе Украины по российским авиабазам

Украинская атака на российские военные аэродромы стала переломным моментом в современной войне, но одновременно и шагом к дальнейшей эскалации не только конфликта между Украиной и Россией, но и отношений между НАТО и Россией, заявил председатель правления компании по производству морских беспилотников NEWT21, бывший государственный секретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс.
По его словам, успешный украинский удар по стратегическим российским авиабазам, несомненно, является чрезвычайно важным событием как в контексте нынешней войны между Украиной и Россией, так и для развития военного дела в ближайшем будущем. Об этом заявил Гарисонс, который также является членом правления Северного центра устойчивости (CIREN).
Он перечислил несколько важных последствий, которые принесет этот удар. Прежде всего, Украина существенно укрепила свои позиции не только на переговорах с Россией о возможном прекращении огня, но и в отношениях с США, где администрация президента Дональда Трампа до сих пор придерживалась мнения, что Россия остается сверхдержавой, а поражение Украины - лишь вопрос времени. Благодаря этой операции Украина ясно продемонстрировала, что могущество России существует только на словах, а в действительности страна не способна защитить даже один из важнейших элементов своей ядерной триады - стратегическую авиацию.
Кроме того, удар нанесет огромный ущерб международной репутации России, поскольку наглядно демонстрирует ее реальные возможности и неспособность защитить собственное важнейшее оружие, на котором базируется вся ее военная стратегия - ядерные силы. Более того, уничтоженные стратегические бомбардировщики являются для России невосполнимой потерей, поскольку у страны больше нет возможностей и комплектующих для их восстановления.
Если подтвердится информация о том, что уничтожены также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, это будет означать потерю Россией последних подобных самолетов и фактическую утрату возможности воздушного наблюдения, пояснил Гарисонс.
Кроме того, украинская операция представляет собой переломный момент в современной войне, показывая, что дешевые современные технологии способны уничтожать и выводить из строя боевые единицы стоимостью в миллиарды долларов. "И я считаю, что здесь серьезные проблемы возникнут и на нашей стороне - в НАТО и Евросоюзе, где между традиционными производителями вооружений и вооруженными силами, с одной стороны, и новыми технологиями - с другой, образуется все более глубокий разрыв", - подчеркнул Гарисонс.
По его мнению, Россия адаптируется к новым технологиям, как это делают Китай и многие другие страны Азии. Проблемы же возникнут на стороне НАТО, где существующее, на первый взгляд, технологическое превосходство может быть сведено на нет так же быстро, как это произошло с российскими стратегическими бомбардировщиками.
"И, наконец, нужно четко понимать, что произошедшее означает дальнейшую эскалацию не только войны между Украиной и Россией. Это приведет к росту напряженности и в отношениях между НАТО и Россией", - добавил Гарисонс.
По его словам, необходимо быть готовыми к дальнейшей эскалации со стороны России и уже сейчас думать о защите собственных баз и инфраструктуры от подобных атак дронов и диверсий с российской стороны.
Как сообщалось ранее, в воскресенье Украина при помощи беспилотников нанесла удары по нескольким военным аэродромам глубоко на территории России, включая объекты в Сибири, где базируются стратегические бомбардировщики.
Атака была проведена непосредственно с российской территории - беспилотники запускались с грузовых автомобилей.
По данным источников в Службе безопасности Украины (СБУ), удар пришелся по 41 самолету, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3.
Вечером в воскресенье СБУ объявила, что в ходе операции под кодовым названием "Паутина" удалось поразить 34% российских стратегических носителей крылатых ракет.
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