Рижане и другие гости на спектакле с Александром Гудковым

3 июня в Доме Рижского Латышского общества состоялась премьера спектакля "Солнечная линия". Это глубокий ироничный и яркий разговор по пьесе Ивана Вырыпаева о самом важном - о близости, понимании и проблемах общения между людьми. В ролях - Наталья Еприкян и Александр Гудков. Смотрите, кто посетил мероприятие, в фотоотчете TVNET+!
"Солнечная линия" - это напряженный диалог между двумя людьми, который раскрывает механизмы, мешающие мужчине и женщине по-настоящему видеть и слышать друг друга. Супруги застревают в своем доме до самого утра, пытаясь преодолеть семейный кризис.
Только откровенный разговор, в котором привычные роли размываются, способен помочь им пересечь "солнечную линию" - символическую границу между ними. Постепенно личная история перерастает в размышления о глобальной проблеме коммуникации между людьми в современном мире.