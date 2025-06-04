Рижане и другие гости на спектакле с Александром Гудковым

3 июня в Доме Рижского Латышского общества состоялась премьера спектакля "Солнечная линия". Это глубокий ироничный и яркий разговор по пьесе Ивана Вырыпаева о самом важном - о близости, понимании и проблемах общения между людьми. В ролях - Наталья Еприкян и Александр Гудков. Смотрите, кто посетил мероприятие, в фотоотчете TVNET+!