Боксер рассказал, сколько ему платят за спарринги с Усиком, Фьюри и другими звездами

Ведущие мировые боксеры часто приглашают бойцов со стороны, чтобы подготовиться к титульным боям. Так, латвийский боксер Ричард Болотник тренировался с несколькими профессионалами топового уровня, включая Александра Усика и Дэниела Дюбуа.

Аллен, 33-летний боксер, не достиг вершин за свою карьеру. Но хотя он не встречался с ведущими спортсменами в профессиональных боях, выходил с ними на ринг во время тренировок.

Аллен был одним из нескольких спортсменов, спаррингующим с Владимиром Кличко перед одним из его боев. "Я соврал о своем росте, весе и физической форме, чтобы попасть в этот тренировочный лагерь", — признался Аллен. "Я не пробыл там долго, но он хороший парень".

Как и другие спарринг-партнеры, он зарабатывал 1500 фунтов стерлингов в неделю. Как рассказал Аллен, Кличко потратил около 100 000 фунтов стерлингов на оплату соперников для тренировок перед боем. "Спарринг был очень жестким, но за такие деньги я не жаловался", — признался Аллен.