Боксер рассказал, сколько ему платят за спарринги с Усиком, Фьюри и другими звездами

В интервью talkSPORT британский тяжеловес Дэвид Аллен рассказал, сколько денег он заработал, спаррингуя со звездами бокса.
Ведущие мировые боксеры часто приглашают бойцов со стороны, чтобы подготовиться к титульным боям. Так, латвийский боксер Ричард Болотник тренировался с несколькими профессионалами топового уровня, включая Александра Усика и Дэниела Дюбуа.
Аллен, 33-летний боксер, не достиг вершин за свою карьеру. Но хотя он не встречался с ведущими спортсменами в профессиональных боях, выходил с ними на ринг во время тренировок.
Аллен был одним из нескольких спортсменов, спаррингующим с Владимиром Кличко перед одним из его боев. "Я соврал о своем росте, весе и физической форме, чтобы попасть в этот тренировочный лагерь", — признался Аллен. "Я не пробыл там долго, но он хороший парень".
Как и другие спарринг-партнеры, он зарабатывал 1500 фунтов стерлингов в неделю. Как рассказал Аллен, Кличко потратил около 100 000 фунтов стерлингов на оплату соперников для тренировок перед боем. "Спарринг был очень жестким, но за такие деньги я не жаловался", — признался Аллен.
Плата за участие в тренировочном лагере Усика в 2020 году также была немалой. Аллен заработал 2000 фунтов стерлингов за две недели. Этот опыт оказался не таким уж позитивным. В одном из спаррингов Усик нанес Аллену серьезное сотрясение, после чего англичанин даже задумался о завершении карьеры.
Он также был спарринг-партнером ведущих британских боксеров. Соотечественники Аллена были не такими щедрыми, как украинцы. Например, Энтони Джошуа вообще не платил ему. Они тренировались, будучи любителями и в первые три года в профессиональном боксе. Аллен говорит, что, возможно, Джошуа должен был бы что-то заплатить, но они были друзьями.
У него также были хорошие отношения с Тайсоном Фьюри, но доход от такого сотрудничества был скромным. Именитый тяжеловес оплачивал топливо Аллену и давал ему определенную сумму денег, например, 120 фунтов стерлингов после каждой тренировки. Поскольку отношения были приятельские, Фьюри боксировал с ним мягче, чем с другими.
За свою профессиональную карьеру Аллен провел 33 боя, одержал 24 победы — 19 нокаутом, проиграл семь поединков и еще два закончились вничью. В своем последнем бою Аллен завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBO.
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