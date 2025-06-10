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"Одним кусочком не обойтись": "коронный" десерт на Янов день - пирог из ревеня

Перевод: rus.tvnet.lv
Сандра Ицака.

​Земгальский фермер Сандра Ицака занимается сельским хозяйством в Виестурской волости Рундальского края уже десятый год. На ферме в изобилии растет ревень, поэтому пирог из него - непременный атрибут праздничного стола на Янов день. Это лакомство у Сандры получается особенно вкусным и аппетитным.

Поскольку ревень в Padega растет в изобилии, он оказывается на столе и в Янов день. "Мы выжимаем из ревеня сок, он получается очень концентрированным и является хорошей основой для сиропов, лимонадов и маринадов. Мой сын - охотник, и он отвечает за мясо на Янов день. Сок ревеня отлично подходит для маринования, лимон даже рядом не стоит.

Понятное дело, в Янов день на столе присутствует и пирог из ревеня. "Мамин коронный номер, - хвастается дочь Аэлита. - У меня никогда не получается сделать большую, пышную, просто королевскую шапку из белков, а у мамы получается!"

С этим пирогом Сандра участвовала в шоу "Настоящие латвийские хозяйки" (Īstās latvju saimnieces) и была отмечена во время дней кафе. Это такой пирог, когда одним кусочком не обойтись - рука сама тянется за следующим, настолько он вкусный!

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