"Одним кусочком не обойтись": "коронный" десерт на Янов день - пирог из ревеня

Поскольку ревень в Padega растет в изобилии, он оказывается на столе и в Янов день. "Мы выжимаем из ревеня сок, он получается очень концентрированным и является хорошей основой для сиропов, лимонадов и маринадов. Мой сын - охотник, и он отвечает за мясо на Янов день. Сок ревеня отлично подходит для маринования, лимон даже рядом не стоит.

Понятное дело, в Янов день на столе присутствует и пирог из ревеня. "Мамин коронный номер, - хвастается дочь Аэлита. - У меня никогда не получается сделать большую, пышную, просто королевскую шапку из белков, а у мамы получается!"