Женская сборная Латвии по футболу пробилась в Лигу B Лиги наций УЕФА

Матч против Косово завершился со счетом 2:2 (2:2).

Сборная Латвии в четырех матчах набрала восемь очков, Косово - семь, Северная Македония - одно.

Победители шести групп Лиги C получили прямые путевки в Лигу B, а две лучшие команды, занявшие вторые места, в октябре сыграют стыковые матчи против двух лучших команд, занявших третьи места в группах Лиги B.

В предыдущем матче сборная Латвии сыграла вничью 1:1 с Северной Македонией.

В феврале и апреле сборная Латвии провела первый круг Лиги C без потерь, одержав две выездные победы - 1:0 над Косово и 2:1 над Северной Македонией.