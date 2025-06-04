- Распространены ли случаи, когда дети потеряли родителей уже во время полномасштабной войны или были отделены от них во время фильтрации при попытке выезда?

- Да, таких много. Так как раз и происходит, что, например, убили маму или отца на глазах у ребенка. И родные решают, что нужно уезжать, потому что ребенок был и до сих пор находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии. После этого начинается процесс спасения детей и их воссоединения с родственниками на подконтрольной территории Украины.

Самое сложное - возвращать детей без опекунов

- Есть ли данные, сколько возвращено сирот или тех, кто лишен родительской опеки?

- Мало тех, кто возвращается в новые семьи. Это (каждая история. - Ред.) всегда о потере, но в основном есть родственники или близкие люди, опекуны. Россия не хочет нам возвращать наших детей (которые в Украине находились в интернатах или домах ребенка. - Ред.), потому что это признание того, что они их похитили. Когда есть какие-то родственники, это помогает, потому что россиянам сложно аргументировать, почему они не отдают ребенка близким.

- Как меняются дети после периода реабилитации и адаптации?

- Очень много положительных историй. Есть девочка, которая вернулась, нашла здесь маму, которая взяла ее под опеку, уже выбрала профессию и учится по специальности. Есть мальчик, который попал в приемную семью, подружился с детьми и чувствует себя частью семьи. Есть те, кто мечтал об определенных учебных заведениях, поступили и учатся. Есть такие, кто уже работает, хотя имели очень тяжелый опыт, как в фильме ужасов. Например, есть парень, который вернулся два года назад. У него очень сложная история - и возвращения, и интеграции. Но он вырос, устроился на работу, нашел любовь, у него изменилось поведение, отношение к жизни. Это очень целеустремленный молодой человек, который точно станет счастливым. И такие изменения - это большое счастье, меня это очень вдохновляет, потому что эти дети заслуживают того, чтобы иметь любовь, поддержку, окружение сознательных взрослых, которые рядом с ними на жизненном пути.