После трагедии в Юрмале оценят возможное улучшение безопасности смотровой башни в Дзинтари

В Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что 27 мая мужчина упал со смотровой башни в юрмальском лесопарке Дзинтари и скончался на месте происшествия.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело, но первоначально признаков уголовного преступления нет. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Комментируя вопрос о том, планируется ли после инцидента усилить безопасность башни, в муниципалитете заявили, что оценят дальнейшие действия после того, как станет известно о результатах расследования, проведенного полицией.

Высота смотровой площадки башни составляет 33,5 метра.