В Украине пропал солдат-волонтер из Литвы

Посольство Литвы в Украине подтвердило получение официального уведомления о пропаже подданного Литвы, который служит в Вооруженных силах Украины.

В МИД не поступило информации, подтверждающей смерть мужчины. Консульские работники поддерживают связь с семьей пропавшего бойца.

С момента повторного вторжения России в Украину погибли два волонтера из Литвы.

В этом году 20-летний Том Валентелис пал 13 марта в ходе своей первой боевой миссии близ Купянска в Харьковской области. В Международном Легионе сил территориальной обороны Украины он прослужил менее шести месяцев.

А литовский волонтер Тад Тум под псевдонимом "Милжинас" ("Великан") пал в боях в Украине 23 февраля прошлого года, когда удар российского беспилотного летательного аппарата пришелся на автомобиль, в котором литовец и некий украинский военный везли мины на линию фронта близ Бахмута. Оба военнослужащих погибли.

А в апреле 2022 года в Мариуполе был убит литовский кинорежиссер Мантас Кведаравич.