Вильнюс обогнал Ригу и стал крупнейшим городом Балтии

Согласно данным, опубликованным 2 июня Центральным статистическим управлением Латвии, население Риги сократилось до 591 882 человек. Между тем, по данным Литовского государственного агентства данных, в Вильнюсе проживает уже 607 667 человек: за год население увеличилось более чем на 5 тысяч жителей.

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За последнее десятилетие население Вильнюса увеличилось на 13%, что обусловлено укреплением позиций города как инновационного международного делового центра и ростом уровня жизни, сообщает официальное агентство по развитию литовской столицы Go Vilnius.

"Вильнюс растет и процветает, как никогда раньше. Основанный более 700 лет назад как мультикультурный город, он остается энергичным и молодым. Благодаря скорости, адаптивности и инновациям мы обеспечиваем устойчивый рост нашего города. Об этом говорит и тот факт, что в этом году мы получили звание "Зеленой столицы Европы", - сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. "Вильнюс - яркий пример преобразований: за последние три десятилетия он превратился из застрявшего в советской эпохе города в динамичный и вдохновляющий инновационный центр".

Данные Евростата за 2024 год показывают, что ВВП на душу населения в Вильнюсе сейчас на 9% выше, чем в Таллинне, на 36% выше, чем в Риге, и на 5% выше, чем в среднем по ЕС. Для сравнения: десять лет назад Таллинн был почти на 25% богаче Вильнюса, Рига находилась на том же уровне, а средний показатель по ЕС опережал Вильнюс почти на 50%, отмечает Go Vilnius. Развивается и бизнес-среда - за последние пять лет четыре вильнюсских стартапа достигли статуса "единорога" (их стоимость превышает миллиард долларов).