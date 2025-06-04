Прокуратура просит отозвать прозвучавшую в СМИ информацию о неправильно задержанном преступнике

Упомянутый в передаче уголовный процесс был начат на основании сообщения сиротского суда, в котором сиротский суд в соответствии с установленным нормативными актами предоставил Государственной полиции имеющуюся в его распоряжении информацию о констатированных фактах, которые потерпевшая в разговоре с членом сиротского суда рассказывала о направленном против нее сексуализированном насилии.

Лицо, на которого потерпевшая указала как на виновного, действительно было задержано, и в соответствии с Уголовно-процессуальным законом было установлено основание для применения меры пресечения - заключения под стражу, которое впоследствии было изменено на другую меру пресечения. Лицу было предъявлено обвинение по части шестой статьи 160 Уголовного закона. Дело с одним обвиняемым лицом направлено для рассмотрения в суд, где сейчас продолжается судебное следствие. В связи с этим ни одно лицо не оправдано, а также не осуждено, как это утверждалось в передаче. Достоверной информации о том, что был судим и менее года в месте заключения находился неправильный человек с таким же именем, нет.