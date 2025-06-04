Прокуратура просит отозвать прозвучавшую в СМИ информацию о неправильно задержанном преступнике

Прокуратура Латвийской Республики направила письмо главному редактору Latvijas sabiedriskais mediji Сигите Роке с просьбой отозвать прозвучавшую в передаче "Запрещенный прием" недостоверную информацию. При предоставлении непроверенной и некорректной информации было грубо введено общество в заблуждение и ущемлено его право на получение достоверной, основанной на фактах информации, сообщает прокуратура.
Как отметила руководитель отдела коммуникаций и общественных отношений Службы административного директора прокуратуры Латвийской Республики Иева Шомина, таким образом поощряется недоверие общества к правоохранительным органам, а также звучит клевета на деятельность правоохранительных органов и их должностных лиц.
На канале LTV1 19 мая и 26 мая 2025 года был показан цикл двух серий передачи "Запрещенный прием" "Секретные дела". В передаче был проанализирован уголовный процесс, по которому лицо во всех трех судебных инстанциях признано виновным и вступил в силу обвинительный приговор, которым лицо приговорено к 20 годам лишения свободы за сексуализированное насилие в отношении несовершеннолетнего лица. В передаче было поставлено под сомнение качество расследования как конкретно по этому уголовному процессу, так и в целом по уголовным процессам о преступлениях подобного рода, дав обществу ложное представление об объективности расследования уголовных процессов.
А в конце передачи 26 мая среди прочего было высказано следующее, не соответствующее действительности, мнение телеведущего, журналиста Службы новостей LTV, Гунтиса Боярса: "И другое дело уже с явными последовательностями. В первый допрос перед уголовным процессом также вмешался сиротский суд. То есть девушка свидетельствовала о длительном сексуализированном насилии, после чего в полиции назвали и виновного. Позже он был задержан, также судим и меньше года находился в заключении. В какой-то момент сама девушка дала показания, что это неправильный человек, его отпустили. Оказывается, обидчик - это другой с тем же именем. Сейчас расследование продолжается".
Несмотря на то, что в распоряжении передачи был и номер конкретного уголовного процесса, ни в Госполицию, ни в прокуратуру Латвийской Республики создатели передачи не обращались, чтобы уточнить соответствие информации действительности.
Упомянутый в передаче уголовный процесс был начат на основании сообщения сиротского суда, в котором сиротский суд в соответствии с установленным нормативными актами предоставил Государственной полиции имеющуюся в его распоряжении информацию о констатированных фактах, которые потерпевшая в разговоре с членом сиротского суда рассказывала о направленном против нее сексуализированном насилии.
Лицо, на которого потерпевшая указала как на виновного, действительно было задержано, и в соответствии с Уголовно-процессуальным законом было установлено основание для применения меры пресечения - заключения под стражу, которое впоследствии было изменено на другую меру пресечения. Лицу было предъявлено обвинение по части шестой статьи 160 Уголовного закона. Дело с одним обвиняемым лицом направлено для рассмотрения в суд, где сейчас продолжается судебное следствие. В связи с этим ни одно лицо не оправдано, а также не осуждено, как это утверждалось в передаче. Достоверной информации о том, что был судим и менее года в месте заключения находился неправильный человек с таким же именем, нет.
Предоставлением недостоверной и нелицеприятной информации о работе правоохранительных органов не только снижается доверие общества к ним, но и нарушаются нормы закона "О печати и других средствах массовой информации", устанавливающие, что журналист обязан предоставлять достоверную информацию и соблюдать права и законные интересы государства и лиц, и интересы общества получать достоверную, объективную информацию об их работе. Это также противоречит задаче общественных СМИ по борьбе с дезинформацией, подчеркнутой в основных установках латвийской политики СМИ на 2024-2027 годы, - предоставлять качественные и объективные информационные услуги широкой общественности.
В свою очередь, Закон об общественных электронных СМИ и управлении ими предусматривает обязанность общественного СМИ соблюдать в своей деятельности объективность, надлежащую точность и нейтралитет. В соответствии с установленным законом "О печати и других средствах массовой информации", прокуратура просит отозвать недостоверные сведения в отношении конкретного уголовного процесса, которые транслировались 26 мая 2025 года в передаче "Запрещенный прием" и приобщить сообщение об отзыве недостоверных сведений к записи передачи или же прекратить публичную доступность упомянутой записи передачи.
Прокуратура всегда открыта для налаживания диалога как с общественными СМИ, так и с представителями других средств массовой информации, чтобы обеспечить отражение корректной и достоверной информации обществу и предотвратить ее введение в заблуждение.
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