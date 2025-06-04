Фото и видео Imagine Dragons выступили в Таллинне с аншлагом: фанаты без билетов слушали концерт из-за ворот

Imagine Dragons давно прославились своими взрывными выступлениями и хитами, неизменно покоряющими вершины мировых чартов. Их фронтмен, харизматичный Дэн Рейнольдс, на сцене - воплощение искренности и энергетики. Он с легкостью запрыгивает на колонки, падает на колени, мечется по сцене, словно одержимый, но при этом в его поведении нет ни тени наигранности или пафоса.

В Таллинне группа выступила в рамках своего мирового турне в поддержку последнего альбома Loom.

Видео: Фанаты группы в ожидании начала концерта

Солист группы Дэн Рейнольдс не скрывает: Loom - очень личный для него проект, отражающий серьезные перемены в его жизни.

"Я всегда думал, что loom - это что-то тревожное, что нависает над нами и ждет впереди. Но со временем понял, что это слово может означать разное: как плохое, так и хорошее. Мне также нравится, что у него есть и другое значение - ткацкий станок, нечто, что соединяет отдельные нити в единое, цельное полотно", - рассказал музыкант в недавнем интервью.