Фото и видео Imagine Dragons выступили в Таллинне с аншлагом: фанаты без билетов слушали концерт из-за ворот

Вечером во вторник, 3 июня, на Певческом поле в Таллинне выступила знаменитая поп-рок-группа Imagine Dragons. Еще за час до открытия ворот на главную музыкальную площадку страны у входа уже собрались сотни людей, а сам концерт прошел с аншлагом, пишет портал Limon.
Imagine Dragons давно прославились своими взрывными выступлениями и хитами, неизменно покоряющими вершины мировых чартов. Их фронтмен, харизматичный Дэн Рейнольдс, на сцене - воплощение искренности и энергетики. Он с легкостью запрыгивает на колонки, падает на колени, мечется по сцене, словно одержимый, но при этом в его поведении нет ни тени наигранности или пафоса.
В Таллинне группа выступила в рамках своего мирового турне в поддержку последнего альбома Loom.
Видео: Фанаты группы в ожидании начала концерта
Солист группы Дэн Рейнольдс не скрывает: Loom - очень личный для него проект, отражающий серьезные перемены в его жизни.
"Я всегда думал, что loom - это что-то тревожное, что нависает над нами и ждет впереди. Но со временем понял, что это слово может означать разное: как плохое, так и хорошее. Мне также нравится, что у него есть и другое значение - ткацкий станок, нечто, что соединяет отдельные нити в единое, цельное полотно", - рассказал музыкант в недавнем интервью.
"В моей жизни произошло много изменений. У меня только что закончились отношения, которые длились десять лет, и, наверное, именно это и стало главной темой проекта Loom. Это альбом об отношениях, об их начале и завершении, о сосуществовании и поиске счастья".
Галерея: Концерт Imagine Dragons в Таллинне
Как отмечает портал Limon, зрителям на концерте предлагались еда и напитки, однако цены были заметно выше обычных: бутылка воды или простой перекус стоили в разы дороже, чем в обычных кафе и магазинах города. Так, за 0,4 литра пива Saku Originaal просили 7 евро. Столько же стоили напиток longero и сидр. Безалкогольное пиво было немного дешевле - 5 евро. Желающие могли попробовать различные коктейли: джин с тоником, колу с ромом и грейпфрутовый collins - каждый за 12 евро.
За свиной шницель просили 9 евро, fish and chips с хрустящей треской - 10 евро, колбаску гриль - 10 евро, шашлык из свинины - 15 евро, хрустящие креветки - 7 евро, пельмени ручной работы - 7 евро.
За мерч группы фанатам тоже приходилось платить немалые суммы. Футболки стоили 55 евро, толстовки - 120 евро, а бейсболки - 50 евро.
Галерея: Киоски с едой, напитками и мерчем группы
По данным организаторов, на концерте ожидалось около 60 тысяч зрителей, и по его окончании фанаты заполнили центральные улицы Таллинна. Столица Эстонии давно не видела такого скопления людей, пишет Limon: даже на предыдущих концертах число зрителей едва превышало 50 тысяч. Многие поклонники были уставшими, но не спешили расходиться, а обсуждали выступление, делились впечатлениями и пересматривали снятые видео прямо на ходу.
Галерея: Зрители расходятся после концерта Imagine Dragons
За годы своего существования Imagine Dragons удостоились многочисленных наград, включая три премии American Music Awards, восемь премий Billboard Music Awards, Grammy и многие другие. Они также стали первым коллективом в истории Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии, четыре песни которого превысили бриллиантовый статус, - это показывает, насколько их любят во всем мире.
На различных стриминговых платформах их песни набрали более 160 миллиардов прослушиваний, а их альбомы проданы в количестве более 74 миллионов экземпляров.
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