Комиссия не видит нарушений в высказывании Росликова о женщинах

"Всем нам ясно, что с участием женщин в Сейме проблем не существует", - сказала Краста, отметив при этом, что в обществе по-прежнему наблюдается неравенство, которое необходимо уменьшить.

Краста сказала, что изменений нельзя добиться заявлением в комиссии Сейма. Бережная перед голосованием призвала не возбуждать дело и работать над более важными вопросами.

Депутат Райвис Дзинтарс (Нацобъединение) отметил, что не поддерживает никакого рода дискриминацию, но в данном случае он не видит возможного нарушения со стороны Росликова. "Мы не можем возбуждать дела о том, как мы это зачитываем. Следовало бы придерживаться сказанного", - сказал Дзинтарс.

Депутат Сейма Чеслав Батня ("Объединенный список") считает, что высказывания Росликова были посвящены "Новому единству", а не женщинам. Депутат Эдгар Таварс ("Объединенный список") также сказал, что не видит необходимости возбуждать дело о нарушениях.

Глава комиссии Янис Вуцанс (СЗК), в свою очередь, сказал, что в этом вопросе наблюдается и конфликт поколений, так как традиции и привычки разные. "Мы личности, каждый реагирует по-своему", - сказал Вуцанс, сказав, что хорошо о таких вопросах говорить и брать урок из этой ситуации, чтобы говорить менее оскорбительно.

Эдмунд Юревиц ("Новое единство") сказал, что дискуссия о равенстве ценна, но он не видит необходимости возбуждать дело о нарушении кодекса этики. Он отметил, что пол никогда не играл в их фракции определяющей роли и нужно только работать над тем, чтобы женщин поощряли еще активнее участвовать в политике.

В свою очередь, Расима отметил, что подобная риторика может удержать женщин от ухода в политику. "Меня эмоционально удивляет то, что сейчас здесь в комиссии звучит", - сказал Расима, сказав, что, если ничего не будет предпринято, такие направленные против женщин рассуждения будут только нормализованы.

После дискуссий большинство депутатов проголосовало, что дело о нарушении кодекса этики депутатов Сейма в отношении Росликова возбуждению не подлежит.

Росликов на заседание не явился.