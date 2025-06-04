Комиссия не видит нарушений в высказывании Росликова о женщинах

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям, изучив предложение депутата Лейлы Расимы ("Прогрессивные") начать дело о нарушении кодекса этики в отношении лидера "Стабильности!" Алексея Росликова в связи с его высказываниями о женщинах, решила не начинать подобную проверку.
В заявлении Расима отметила, что на заседании Сейма 15 мая этого года после того, как депутат Агнесе Краста ("Новое Единство") выступила против поправок к закону о выборах в муниципальную думу, Росликов поднялся на трибуну и начал свое обращение: "Уважаемое "Новое единство", среди вас не нашлось ни одного сильного мужчины, который может выйти и отстаивать ваше мнение? Нет?"
По мнению Расимы, это высказывание было оскорбительным и унизительным по отношению к женщинам, так как этим высказыванием депутат отметил, что женщины не должны дебатировать и отстаивать свое мнение или мнение своей фракции, а это в приоритете должны делать мужчины. Депутат также выделил "крепких мужчин", пытаясь таким образом противопоставить женщин и мужчин, косвенно сказав, что женщины слабые, отметила в заявлении депутат.
Расима считает, что Росликов своей риторикой нарушил несколько пунктов Кодекса этики депутатов Сейма.
Депутат Сейма Агнесе Краста ("Новое Единство"), после речи которой на заседании Сейма Росликов и высказался, на заседании комиссии сказала, что она как женщина и депутат способна справиться с критикой, высказываниями и защищать себя, если это ее задело.
"Всем нам ясно, что с участием женщин в Сейме проблем не существует", - сказала Краста, отметив при этом, что в обществе по-прежнему наблюдается неравенство, которое необходимо уменьшить.
Краста сказала, что изменений нельзя добиться заявлением в комиссии Сейма. Бережная перед голосованием призвала не возбуждать дело и работать над более важными вопросами.
Депутат Райвис Дзинтарс (Нацобъединение) отметил, что не поддерживает никакого рода дискриминацию, но в данном случае он не видит возможного нарушения со стороны Росликова. "Мы не можем возбуждать дела о том, как мы это зачитываем. Следовало бы придерживаться сказанного", - сказал Дзинтарс.
Депутат Сейма Чеслав Батня ("Объединенный список") считает, что высказывания Росликова были посвящены "Новому единству", а не женщинам. Депутат Эдгар Таварс ("Объединенный список") также сказал, что не видит необходимости возбуждать дело о нарушениях.
Глава комиссии Янис Вуцанс (СЗК), в свою очередь, сказал, что в этом вопросе наблюдается и конфликт поколений, так как традиции и привычки разные. "Мы личности, каждый реагирует по-своему", - сказал Вуцанс, сказав, что хорошо о таких вопросах говорить и брать урок из этой ситуации, чтобы говорить менее оскорбительно.
Эдмунд Юревиц ("Новое единство") сказал, что дискуссия о равенстве ценна, но он не видит необходимости возбуждать дело о нарушении кодекса этики. Он отметил, что пол никогда не играл в их фракции определяющей роли и нужно только работать над тем, чтобы женщин поощряли еще активнее участвовать в политике.
В свою очередь, Расима отметил, что подобная риторика может удержать женщин от ухода в политику. "Меня эмоционально удивляет то, что сейчас здесь в комиссии звучит", - сказал Расима, сказав, что, если ничего не будет предпринято, такие направленные против женщин рассуждения будут только нормализованы.
После дискуссий большинство депутатов проголосовало, что дело о нарушении кодекса этики депутатов Сейма в отношении Росликова возбуждению не подлежит.
Росликов на заседание не явился.
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