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Почему латвийцы бросают свои машины на эстонско-российской границе?

Перевод: rus.tvnet.lv
Фотографии с места событий

После преступного вторжения России в Украину в 2022 году на пограничных пунктах стран Балтии наблюдается значительный поток людей. Спустя более трех лет люди все еще активно едут в государство-агрессор, Россию. Латвийцы тоже едут, но как один из пунктов пересечения границы используют эстонско-российскую границу в Койдуле. TVNET+ связался с Департаментом полиции и погранохраны Эстонии, чтобы узнать больше о потоке латвийцев.

Ранее мы сообщали, что граждане Латвии выбирают для поездок в Россию именно пункт пропуска Койдула. На парковках у этого пропускного пункта уже более трех лет находятся несколько брошенных автомобилей с номерами разных стран, в том числе и Латвии.

Как сообщает эстонское издание Postimees, его сотрудники, которые несколько раз приезжали на пограничный переход Койдула, чтобы сделать репортаж, обнаружили там несколько автомобилей, которые припаркованы уже не один год.

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