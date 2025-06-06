Почему латвийцы бросают свои машины на эстонско-российской границе?

После преступного вторжения России в Украину в 2022 году на пограничных пунктах стран Балтии наблюдается значительный поток людей. Спустя более трех лет люди все еще активно едут в государство-агрессор, Россию. Латвийцы тоже едут, но как один из пунктов пересечения границы используют эстонско-российскую границу в Койдуле. TVNET+ связался с Департаментом полиции и погранохраны Эстонии, чтобы узнать больше о потоке латвийцев.