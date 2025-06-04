Постепенно становится более четким объем атак на четыре российских военных аэродрома. Несмотря на то, что публично доступных фотографий и видеозаписей пока нет, сообщается, что украинские дроны задели редкие самолеты раннего предупреждения. Это может повлиять на способность России использовать оружие дальнего действия и парящие бомбы.
Британская газета The Telegraph со ссылкой на информацию разведслужб сообщает, что при атаках дронов на российские аэродромы Украина повредила не менее двух летательных аппаратов раннего предупреждения A50. Самолеты А50 особенно важны, поскольку у России их очень мало, и они нужны военным для координации воздушных налетов и отбора целей.
На кадрах, которыми располагает издание, было четко видно, как один из украинских дронов ударил по радарному куполу самолета радиоэлектронной разведки советского времени. Самолет был защищен мешками с песком, размещенными на его крыльях. Судя по всему, украинский пилотируемый дрон также задел второй самолет А-50, защищенный шинами, аккуратно расстеленными над его корпусом, и тоже приземлился прямо на радиолокационный купол самолета.
"Я только что увидел видео, на котором видно, как украинские дроны ударяют по двум российским самолетам А50", - написал в Х журналист издания The Insider Майкл Вайсс.
Just watched a video showing Ukrainian FPVs hitting two Russian A-50s. Can't share the video just yet, but this confirms scuttlebutt from SBU that they knackered two irreplaceable Soviet-era early warning and control aircraft. Russia only has six. Well, now four.— Michael Weiss (@michaeldweiss) June 3, 2025
Его коллега Джимми Раштон сообщил, что дроны перед взрывом упали прямо на купола радаров как минимум двух самолетов раннего предупреждения.
Кадры, упомянутые обоими журналистами и британским СМИ, еще не опубликованы. В The Telegraph также отметили, что неясно, полностью ли уничтожены самолеты А50.
Почти за месяц до атаки Украины, 2 мая, на спутниковых снимках открытого источника, сделанных компанией Maxar Technologies, были запечатлены два А50, припаркованных рядом друг с другом на авиабазе "Северная" возле Иваново - одном из аэродромов, который был одной из целей недавней атаки.
Возможно "существенное влияние" на военно-воздушные силы
Ответственная за атаки Украины внутренняя разведка СБУ также сообщала об ударах дронов по одному или нескольким самолетам А50. Военный эксперт Густав Гресель сказал порталу ntv.de, что у России оставалось всего от шести до семи оперативных самолетов раннего предупреждения. То есть сейчас может остаться только четыре-пять таких летательных аппаратов.
"Если бы было уничтожено несколько А50, это оказало бы существенное влияние на ВВС России, особенно на планируемые бомбы. Это большая проблема для украинских защитников, вместе с оптоволоконными дронами, которые, возможно, сейчас являются самой большой проблемой", - сказал Гресель.
Планирующие бомбы представляют собой модифицированную взрывчатку, которую самолеты сбрасывают с безопасного расстояния. Ранее на фронте перед атаками российской пехоты часто происходили массовые воздушные удары по украинским позициям. Украинцы неоднократно отмечали, что это доставляет им большие трудности.
Не исключено, что в ходе последних атак были повреждены более двух А50. Точный объем атак станет понятен только постепенно. По данным внутренней разведки Украины, всего был поражен 41 воздушный корабль различного типа. В прошлом году Украина заявляла, что сбила два самолета А50.
⚡️ Появилось видео старта операции "Паутина"— Igor (@ikinas2) June 4, 2025
На кадрах, которые оказались в распоряжении УНИАН видно, как одна из фур с модульными домиками для дронов отправляется в путь. pic.twitter.com/85fo8rlGYr
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