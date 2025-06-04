Его коллега Джимми Раштон сообщил, что дроны перед взрывом упали прямо на купола радаров как минимум двух самолетов раннего предупреждения.

Кадры, упомянутые обоими журналистами и британским СМИ, еще не опубликованы. В The Telegraph также отметили, что неясно, полностью ли уничтожены самолеты А50.

Почти за месяц до атаки Украины, 2 мая, на спутниковых снимках открытого источника, сделанных компанией Maxar Technologies, были запечатлены два А50, припаркованных рядом друг с другом на авиабазе "Северная" возле Иваново - одном из аэродромов, который был одной из целей недавней атаки.

Возможно "существенное влияние" на военно-воздушные силы

Ответственная за атаки Украины внутренняя разведка СБУ также сообщала об ударах дронов по одному или нескольким самолетам А50. Военный эксперт Густав Гресель сказал порталу ntv.de, что у России оставалось всего от шести до семи оперативных самолетов раннего предупреждения. То есть сейчас может остаться только четыре-пять таких летательных аппаратов.

"Если бы было уничтожено несколько А50, это оказало бы существенное влияние на ВВС России, особенно на планируемые бомбы. Это большая проблема для украинских защитников, вместе с оптоволоконными дронами, которые, возможно, сейчас являются самой большой проблемой", - сказал Гресель.

Планирующие бомбы представляют собой модифицированную взрывчатку, которую самолеты сбрасывают с безопасного расстояния. Ранее на фронте перед атаками российской пехоты часто происходили массовые воздушные удары по украинским позициям. Украинцы неоднократно отмечали, что это доставляет им большие трудности.

Не исключено, что в ходе последних атак были повреждены более двух А50. Точный объем атак станет понятен только постепенно. По данным внутренней разведки Украины, всего был поражен 41 воздушный корабль различного типа. В прошлом году Украина заявляла, что сбила два самолета А50.

⚡️ Появилось видео старта операции "Паутина"



На кадрах, которые оказались в распоряжении УНИАН видно, как одна из фур с модульными домиками для дронов отправляется в путь. pic.twitter.com/85fo8rlGYr — Igor (@ikinas2) June 4, 2025